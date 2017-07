Dates i fets del 8 de juliol

1813.- L’exèrcit francès abandona Castelló de la Plana i entra en la ciutat el guerriller fra Ascensi Nebot amb les seues tropes.

Vaga a Alcoi

1873.- Vaga general a Alcoi convocada per la Comissió Federal espanyola de la Primera Internacional.

1937.- Apareix el diari “Nuestra Bandera”, òrgan del Partit Comunista d’Alacant.

2006.- El pontífex Benet XVI, passa el cap de setmana a la capital de l'Horta per presidir la clausura del V Encontre de les Famílies a la ciutat de les Arts i les Ciències. No s'apleguen tants pelegrins com els que s'havien anunciat i previst pels organitzadors. L'estada rep una contestació ostensible per part de grups que es manifesten en desacord.