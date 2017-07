Àpunt i l'iphone 9 podrien estar apunt al mateix temps

La nova RTVV, a velocitat de creuer

Enrique Soriano, president del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC), i Tim Cook, successor d’Steve Jobs al capdavant d’Apple, han unit sinergies per a avançar les seues sengles innovacions futures: àpunt, un mitjà de comunicació que sembla que està apunt però que mai no arriba, i l'iphone 9, saltant-se el 8, que arribarà quan estiga apunt, han transmès a través d’un sistema que han considerat obsolescent en acabar la transmissió.

Tant àpunt com l'iphone 9 inclouran una tecla de funció ràpida, i no és un sarcasme, per a enviar-los a pastar fang quan no els hi agrade alguna cosa.

Punt per punt, Soriano i Cook han volgut traslladar la idea que prompte, molt prompte, estarà tot apunt i punt, han conclòs de manera categòrica.