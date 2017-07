Parèmies musicals - compàs 61

La música simfònica i de cambra és obra de la burgesia del segle XIX, allà on no hi ha hagut burgesia difícilment podem trobar arrelament d'aquestes.

Tot trompetista hauria de preguntar-se què tocaran les set trompetes el dia de l’Apocal·lipsi, per si cau un 'bolo'.