Rajoy: «Els independentistes han perdut el partit per 1 a 0»

«Lo he leído en el Marca», afirma

El govern espanyol, a través del seu president, en una prova més del que li agraden les urnes, ha dictaminat que el referèndum de Catalunya s’ha perdut per 1 a 0. Advertit que es refereix a l’1 d’octubre, data en que està previst celebrar el referèndum, ha retret als periodistes que això deu ser una maniobra dels separatistes, què ell ho llegit al Marca, periodisme de solvència a l’alçada de La Razón, i que va a missa. Altra prova, continua, és que els fabricants d’urnes s’han declarat en concurs de creditors perquè no podran cobrar-les. «Ja s’encarregaran el Tribunal Constitucional i el ministre de l’Interior de declarar-les il·legals per ser contràries a la llei, ja que no estan construïdes per vertaders espanyols i molt espanyols».

Un equip de psiquiatres argentins dubten que el PP i Rajoy sàpiguen que hòsties és això d’una urna i per a què serveix.

«El cinismo que exhiben es más grande que el ego de Maradona», han explicat en un informe que ningú els havia demanat.