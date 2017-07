Dates i fets del 16 de juliol

1212.- Decisiva victòria de les tropes d’Alfons VIII de Castella, Pere II d’Aragó i Sanç VII de Navarra sobre els musulmans almohades, a Las Navas de Tolosa.

1279.- Pere III d’Aragó perdona els musulmans de Quart de Poblet després de la seua revolta i renova les condicions de poblament que tenien fins aquell moment.

Pere III d'Aragó

1834.- Inici d’una epidèmia de còlera a Oriola que, el 22 d’aquell mes, s’estendria a Alacant, on ocasionaria 603 morts.

Epidèmia de còlera

1936.- El Front Popular de Castelló, València i Alacant es reuneix a Castelló de la Plana per a constituir una comissió per l'Estatut d’Autonomia Valencià.

1948.- Naix a València la política i alcaldessa Rita Barberà, filla d'un destacat periodista molt vinculat al règim franquista, una dona que va prendre partit des de ben jove per formacions conservadores. Els seus 24 anys de mandat al front de l'alcaldia de València van estar marcats per una personalitat estrident, identificada amb una certa idea del tarannà valencià que li va portar adhesions i rebujos incondicionals. Va fer el seu traspàs el 23 de novembre del 2016 a Madrid.

Rita Barberà

1979.- El PCPV celebra la seua primera festa a Alboraia, lloc on arriben milers de persones.

Festa del PCPV

1999.- El Parlament Valencià reelegeix Eduardo Zaplana com a president de la Generalitat després d'haver aconseguit el PP la majoria absoluta a les eleccions del 13 de juny.

Nit electoral de juliol del 1999

2006.- Constituïda la comissió que investigarà l'accident del metro, formada per 9 membres del PP, 6 del PSPV, 1 de l'Entesa i 1 del grup mixt. Es disposa de tan sols un mes per a treure conclusions i això es critica per part de l'oposició, en observar que el PP no vol depurar responsabilitats polítiques.