Entrevista a Josep Alcover

El projecte educatiu Com Sona l'ESO és una de les iniciatives més dinàmiques i exitoses dels últims anys. Va nàixer de la il·lusió d'un grup de professors de música que es van atrevir a "comboiar" i "engrescar" altres companys i molts dels seus alumnes. Des de la Coordinadora pel Valencià (Escola Valenciana) hem volgut reconéixer el seu esfoç amb la concessió del III Premi Valor a la Promoció del Valencià. Els Premis Valor són una iniciativa de la Coordinadora pel Valencià que han arribat a la tercera edició. El primer any van premiar la trajectòria de Ricard Sancho i Cèlia Ibáñez, fundadors de la mítica llibreria 7iMig d'Alacant, durant la transició, i veïns d'Alcoi. L'any passat va ser premiat el Patronat del Tractat d'Almisrà, que tots els anys fa la representació teatral del tractat.

Francesc Gisbert, president de la Coordinadora pel Valencià de l'Alcoià i el Comtat i membre del jurat, conversa amb Josep Alcover.

Josep, molts xiquets et coneixen perquè ets un dels membres del grup Ma·me·mi·mo·músics, la banda completa de Dani Miquel. El que potser no saben és que, a més a més, ets músic, professor de música a l'IES Pare Arques de Cocentaina i una de les animetes de Com sona l'ESO. Fa poc, vau aplegar més de 1.500 alumnes a Altea, com l'any passat ja en vau convocar un fum al llit del Túria. Les fotos són espectaculars. Vegeu el vídeo de l'espectacle d'enguany, "Frankestein a Altea". Però, què és Com sona l'ESO?

Com sona l'ESO és un projecte educatiu que naix de les aules de música dels instituts públics. Intentem que la música no es quede a les quatre parets de la nostra aula, obrir el treball que fem amb l'alumnat per compartir-lo tant amb els companys i companyes com amb la societat. Al llarg de quatre dies, al voltant de 1.500 alumnes hi conviuen per muntar conjuntament un concert que prèviament han treballat a les seues aules. També, en aquestos quatre dies, hi conviuen amb la música i amb actuacions en directe, balls, muntatges escènics...

Com va nàixer? Qui són els impulsors?

Enguany hem complit 18 anys... El projecte va començar de la idea d'uns quants professors valencians de música que hi treballaven a diferents instituts de Catalunya i del País Valencià. En les primeres trobades, hi participaven 300 o 400 alumnes... a poc a poc va anar creixent, tant en quantitat com en el projecte educatiu i musical.

Cada vegada, com a professorat de música, creiem més en la feina que podem fer amb l'alumnat, en les seues capacitats i en el que poden arribar a fer, i això fa créixer exponencialment el projecte... Si al principi interpretàvem obres fàcils, i amb partitura, ara mateix l'alumnat participant ha de cantar, ballar i actuar de memòria en un concert que té més d'una hora de durada. I el més important, amb una implicació i passió aborronadora...

Quants alumnes han participat en l'última edició? En què consisteix esta participació?

A la Trobada Com sona l'ESO d'Altea hi participaren uns 1.350 alumnes, 150 professors i professores d'un total de 60 instituts públics. Per participar, el professorat de música s'ha de comprometre a fer una bona feina per treballar el projecte musical de cada any amb el seu alumnat. En les diferents propostes que hem anat fent els darrers anys, l'alumnat pot participar com a músic (amb una banda d'unes 100 personetes), com a actor o cantant solista i forma part del cos de ball o pot cantar al cor.

Què ha de fer un centre per participar?

El professor/a de música de l'institut públic que hi vullga participar s'ha de posar en contacte amb nosaltres, i li enviem tota la informació. Tenim una pàgina web: www.comsonaleso.com

Com valores l'experiència?

L'alumnat no oblida mai la seua participació... són hores d'assaig, de compartir, de treballar al costat de companys i companyes, de cantar, de mirades, de balls, de nous amics i amigues, d'esforç... és música. Sols cal parlar amb ells i elles i preguntar-los... Com a profe de música m'ha fet créixer molt. Compartir un projecte amb tants vessants i implicacions educatives, amb tants companys i companyes de música i d'altres matèries que vénen a ajudar i acompanyar els seus alumnes, que aporten les seues mirades, enriqueix el treball a la força.

L'espectacle combina teatre i interpretació. Qui fa l'obra de teatre? Com s'organitzen els músics i cantants?

El projecte educatiu de cada any, que inclou l'obra que s'ha de treballar i estrenar, parteix de les propostes de l'equip que està organitzant el projecte. A partir d'aquestes propostes, uns companys es posen a desenvolupar musicalment i artísticament la proposta que interpretarem. No sols cal compondre i escriure l'obra, ja que cal preparar-la i convertir-la en uns materials adequats per treballar-la en cada centre amb l'alumnat: enregistrar tots els àudios de l'obra, amb i sense veus per poder cantar sobre la música, enregistrar ens vídeos amb les coreografies del cor, fer les proves per elegir els solistes de ball i de cant, els assajos dels solistes...

Tu ets una persona amb moltes inquietuds i iniciatives. A més de ser un dels músics dels Ma-me-mi-mo-músics que acompanyen Dani Miquel, tens altres projectes. Què ens pots contar del projecte Oliveta (vegeu el tràiler). També ha rebut un premi fa poc.

Enguany hem desenvolupat el projecte Oliveta. Aquest projecte, seleccionat com a projecte d'innovació educativa per la Conselleria d'Educació, parteix d'un romanç, Oliveta, recollit per Just Sansalvador l'any 1923. En ell es conta la història d'una xicona que vol anar al ball, però sa mare li diu que no vaja, que son pare no voldrà. Ella se'n va igualment, i son pare, en tornar a casa i no trobar-la, va al ball a buscar-la. En tornar els dos a casa, el pare tanca la mare i la filla i ens donen a entendre que les mata...

A partir d'aquest cas de violència familiar, hem encetat un projecte educatiu que ens ha fet treballar diferents fronts: Hem fet un curtmetratge adaptant-nos a l'actualitat del romanç i ho hem anomenat 'Un miler de raons'. En ell treballem els temes de la violència familiar i les relacions de persones del mateix sexe. Un altre aspecte molt interessant al curt ha sigut treballar la composició i enregistrament de la banda sonora, i aquesta feina la volguérem fer al costat de professionals. Així, hem treballat amb el compositor Francisco Valor i també amb Andreu Valor, Borja Penalba, Mireia Vives i Berta Iñíguez i hem fet un taller de música electrònica amb l'alcoià DESI. Aquest curtmetratge ha estat recentment guardonat al festival internacional Cinema Jove Valencià, a la secció de joves creadors, amb una menció a la pel·lícula més innovadora.

Prenent com a base la cançó que férem i enregistràrem amb Andreu Valor, Trencant fronteres, hem enregistrat dos videoclips per treballar, en un d'ells, contra la violència de gènere entre adolescents i, en l'altre, contra els micromasclismes. També duguérem a terme una residència artística del ballarí i coreògraf veneçolà Sebastian Rowinsky, amb la col·laboració del ballet d'Inma Cortés, amb l'alumnat de l'IES Pare Arques de Cocentaina.