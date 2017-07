Els salvaguardes de la música clàssica o, com realment s’haurien d’anomenar, guàrdies fronterers.

Richard Strauss era alemany, per si algú ho dubtava, Kurt Weill també; Ottorino Respighi italià, Paul Dukas francés ell... No feien música nacionalista, això ho feien els altres: xecs, polonesos, espanyols, hongaresos, romanesos, valencians, grecs, etc.