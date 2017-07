L'anunci...

Sí, fa molts anys que vaig néixer. Diuen que al 1660 i que el meu origen és a Croàcia. Tinc una història molt llarga; podria explicar moltes coses...

Al llarg de la meva vida he patit diverses transformacions i també he tingut diverses feines. He passat moltes guerres, m’han ferit greument i, quan els meus adversaris creien que havia mort, recobrava la consciència i, a vegades, mutava, però mai he deixat d’existir. He assistit a moltíssims actes formals i informals i sempre n’he sortit airosa.

He voltat tot el món però no sempre he estat ben acceptada. També m’han obligat a matar persones, n’he escanyat moltes, contra la meva voluntat i dignitat. La meva família, amb els anys, va augmentar, n’hi havia que tenien la pell suau i el color diferent i el cos curt o llarg, prim o ample... Som una família molt extensa i coneguda arreu. Hem acompanyat nens i assistit a casaments i comunions, fins i tot a enterraments. De vegades hem estat frívoles, però també formals.

Ja fa anys que la societat necessita menys de nosaltres i hem de fer alguna cosa, per això he pensat posar aquest anunci:

Sóc una senyora. Companyia sol·licitada. Escolta i mira, no jutja; l’acompanya sempre i el fa quedar bé. Envejada, admirada, seriosa, suau i alegre, callada. Jove, vella, grossa, prima, lleugera, pesant.... De colors, negra, cridanera, soferta, de quadres, de ratlles transversals, perpendiculars...

Sempre a la moda. Elegant, atrevida. S’adapta a totes les ocasions: bodes, funerals, actes oficials, d’oci, feina, entrevistes...

I, ara, a l’armari, esperant el seu moment.

Pobra corbata!!!