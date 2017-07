Fa mÃ©s qui pot que qui vol (26) Les clavegueres de l'Interior van contra la Llei?

Els tres amics estan asseguts en la terrassa d’un bar i prenen un vermut.

L’amic blaver

Em va posar els pèls de punta la teua crònica sobre Tàrbena.

En Bosch (inclina el cap una mica cap a l’esquerra)

Així que no et va agradar el que vaig escriure sobre el terreny abrupte amb feixes d’oliveres i sobretot ametllers, muntanyes majoritàriament pelades.

L’amic blaver

No gaire. Una crònica esquerrosa i catalanista. I tot açò que parlen salat, i allò de la unitat de la llengua em grinyola, em costa d’acceptar.

En Bosch

Què dius ara! Estàs ben boig. No eixim de pa i peixet. Al País Valencià hi ha molt més que la capital, les falles, la paella i el terreny pla. A Tàrbena, són diferents les festes, el paisatge, la llengua valenciana i el menjar, com ara una sobrassada molt bona. No hi ha manera que t’entre en el cap que el PP, quan li interessa, parla només del català, del basc i del gallec en l’estat. A l’Estat espanyol no hi ha més que tres grans llengües. Sí, això els ve bé, és clar.

(ara assenyala amb el dit gros)

En canvi, ara, els del PP valencià han recorregut el decret de la Generalitat Valenciana que regula l’ús de les llengües a l’Administració. Els del PP valencià diuen que el valencià només és cooficial al País Valencià. Ah, se m’oblidava, i també ho ha fet el PP espanyol.

Quins pebrooots tenen! Amic blaver, el que tu i jo estem fent, o siga parlant en valencià amb amics o familiars de Catalunya o de les Balears pot resultar anticonstitucional, no ho sabies?

(es posa a menjar papes)

L’amic blaver

Vinga, home, no corres tant. Sembles un emissari d’altres indrets.

(es toca el coll mentre parla, agafa el got de cervesa i beu)

En Bosch

Tu on flaires cultura de seguida trobes catalanisme. No et vull fer menjar ceba, però blavers i pepers sou tallats pel mateix patró. Feu feredat, xe, acusar el conseller Marzà, un dels millors del govern, acusar-lo de catalanista per fomentar la cultura amb els altres consellers d’altres països de la mateixa llengua, mira que teniu pebrots! El conseller Marzà (no el conec personalment) ha d’aguantar una dreta valenciana que va en contra de l’educació. El volen fer dimitir, pobre tio.

Pep Amagat (que està emmarcant la cara amb el palmell obert de la mà)

I què?, si n’és de catalanista!

L’amic blaver (mentre es toca els cabells)

Jo no vote el PP. I canviant de tema: quin fàstic, totes les cadenes de televisió que parlen del mateix cada dia a qualsevol hora. Estic del maleït referèndum fins als nassos.

En Bosch (mira cap avall)

No sigues trapatroles, molt fàcil, apagues el televisor i fas una altra cosa.

Pep Amagat

Ja veuràs el que els fan als pobres catalans. Patiran una repressió bestial. Els espanyols imposaran una por i una coacció constants.

L’amic blaver

No haver-se saltat les lleis i la constitució. I ja està, recollons!

En Bosch

Aquest Mont, Carles Puigdemont, que deia un acudit imitant a Bond, James Bond, té molt de coratge. A mi em semblava que es cagaria en els calçotets. No ha estat així, ja que té la pell adobada en mil batalles.

Pep Amagat

Votar és dignitat. La premsa unionista declara els patrimonis dels consellers. Ara, el govern de la meseta amenaça els consellers dient que arrisquen perdre els seus patrimonis si donen suport al referèndum. Els consellers estaran ferms en les seues posicions cap al referèndum perquè sempre s'ho han cregut i ho han defensat. Ho assumeixen sense por que els inhabiliten.

L’amic blaver

Sembles l’Estellés: "Assumiràs la veu d’un poble i seràs poble…"

Si Rajoy tant vol la unitat d’Espanya, hauria de fer alguna cosa més que callar. Hauria d’acabar d’una volta amb el procés.

En Bosch

I què ha de fer?, entrar amb els tancs o anul·lar l’autonomia catalana?

Pep Amagat (encreua els braços i queda amb les mans amagades)

Què us penseu? que no ho ha intentat ja? I què és si no l’operació Catalunya? Vergonya els hauria de fer. Ahir TV3 va emetre el documental Les clavegueres d’Interio r en el qual ens mostra un entorn d'il·legalitats i corrupció dins del Ministeri de l'Interior mentre manava Jorge Fernàndez Díaz per perseguir independentistes catalans. Són una banda de… que van contra la llei. I qui els diu res?

L’amic blaver

Per què no ho hem pogut veure ací? A més a més, dius que era en castellà? Per què nosaltres no hem de poder-ho veure?

En Bosch

Si tu mateix ets dels que no volen veure eixa cadena, so moniato!

Pep Amagat

Cap cadena de televisió d'àmbit nacional ho ha volgut oferir, diguem-ho així. La censura. El govern no ha permès. El dilluns 24 ho faran per Gol TV.

L’amic blaver (juga amb el got buit)

I el govern de la Meseta, què hi diu? Si és cert que hi ha coses il·legals, s’aplicarà la llei? En quin tipus de democràcia estem?

En Bosch

Bona pregunta, amic blaver. Als catalans sí que imposen al damunt el pes de la llei, en canvi per a ells la llei no compta.

Pep Amagat

El Govern de la Meseta vol controlar les despeses del govern de la Generalitat de Catalunya perquè no s’ho gaste per organitzar la consulta d’octubre.

L’amic blaver (es tapa la boca amb una mà)

Jo vull la unitat d’Espanya, però a voltes pense que tant de bo se separés. Com d’altres, jo també pense que Espanya estaria millor. I ja veurem com se les apanya Catalunya sola.

En Bosch (una altra cervesa, si us plau, li diu al cambrer)

El PP fa independentistes a cabassades.

L’amic blaver

I ara per què dius si us plau?, si tu no ets independentista, si tu ets valencianista!

En Bosch

Perquè em ve de gust i perquè em passa per allà per on tu saps, entesos?

Pep Amagat (es posa més cervesa al got i beu)