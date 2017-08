Fa més qui pot que qui vol (27); Manel Arcos

L’amic Blaver

Hi havia una fira a la Torre de Piles aquesta vesprada.

En Bosch

Què cony hi feies?

L’amic Blaver

Havia anat a veure uns amics.

Un home d’una cinquantena, sense complexos, anava a pams explicant contes. M’hi vaig aturar i, durant una estona, el sentia relatar el conte La Colla de Bèrnia a xiquetes i xiquets i a mares i pares davant la Torre.

En Bosch

I en què consistia?

L’amic Blaver

Era per a xiquets i xiquetes de 3 a 9 anys i consistia en una animació representada amb titelles a càrrec d’una actriu; no recorde el nom. Feien un taller de dibuix perquè els xiquets i les xiquetes es familiaritzaren amb els personatges de la història.

Pep Amagat

Ja sé de qui es tracta. És Manel Arcos, de la meua comarca. Personalment, no conec aquest homenàs combatiu que, fa uns anys, va fundar l’editorial Edicions del Sud.

En Bosch

Per què dius combatiu?

Pep Amagat

Perquè ell sol defensa els llibres que escriu i publica.

L’amic Blaver

O siga que té una editorial per publicar els seus propis llibres. No és millor publicar-los en una editorial determinada i que els llibres estiguen en les prestatgeries i els aparadors de les llibreries per ser venuts?, com sempre s’ha fet.

En Bosch

Així, doncs, ell fa com un llaurador que té una collita de raïm de taula, el cull, el neteja i l’arregla en caixes i llavors el transporta al mercat i el ven, sense intermediaris. Ell se’l defensa.

Pep Amagat

Bosch, més o menys, la comparació és bona. Té mèrit anar, en carn i ossos, de poble en poble fent presentacions de les publicacions. No s’adorm com l'algeps i no para: sense presa i sense pausa.

També, armat de llibres fins a les dents, va a fires artesanals i ecològiques o d’aquest caire on instal·la la paradeta farcida de llibres. Té mèrit recórrer tants i tants quilòmetres. Això és defensar la cultura, el país i treballar amb coratge la seua editorial. Ho fa amb naturalitat i treballa així sense tenir referents, diria jo.

En Bosch

Però de què tracta La colla de Bèrnia?

L’amic Blaver

No ho sé. Te l’hauràs de comprar. És que me’n vaig anar de Piles i no ho vaig poder seguir del tot.

En Bosch

Però Pep acaba de dir que no es pot comprar en llibreries. No voldràs que vaja en carn i ossos on ell munta la seua taula plena de llibres..., o allà on fan l’espectacle.

Pep Amagat

Home, anar, el que es diu anar, ho pots fer. De totes maneres, no cal que hi vages. Te’l pots comprar online “Edicions del sud”. I sense despeses d’enviament.

En Bosch

I heu dit que escriu novel·la, no?

L’amic Blaver

Sí, de temàtica de bandolers.

Pep Amagat

Jo diria que gairebé únicament les novel·les són d’aquesta temàtica.

En Bosch

Està bé. Ben mirat, fa feredat perquè no sé d’on treu el temps aquest home: escriu novel·les, fa presentacions, va a fires... Déu meu, quina capacitat de treball. Però d’això no es pot viure. No publica més que els seus llibres i prou?

Pep Amagat

Ell té la seua feina i després, supose, es dedica a l’editorial i ho fa amb estima. Ah, també publica altres autors que hagen escrit novel·les d’eixa temàtica. No sé si accepta tema lliure.

No vol renunciar a res. Treballant de valent i des de l’honestedat i amb conformitat amb el que fa dia a dia.

L’amic Blaver

Això del món dels escriptors, jo no llig gaire, però un dels amics que vaig visitar m’explicava una volta que acostuma a haver-hi mala llet i moltes enveges entre poetes, escriptors i pintors; artistes en general. Segur que altres escriptors es deuen mirar de gaidó el que fa Manel.

Pep Amagat

Manel deu pensar que s’hi posen fulles, m’imagine. Si els pica que rasquen i si els cou que llepen. Vaig sentir a dir que hi havia una escriptora que guanyava premis literaris però que no venia cap llibre. En canvi, Manel, astut com una guineu, posa èmfasi en el dia a dia, i va llampat per lluitar. I és que no se li arruga el melic, ni li cauen els anells dels dits, si ha de fer un bon grapat de kilòmetres per...

En Bosch (tallant-lo)

Tu que estàs més al cas, Pep, segur que els bandolers de la teua comarca de la Safor deuen haver estat tractats, no creus?

Pep Amagat

No sols de la Safor, també d’altres contrades com la Marina, El tresor de Benimassot es desenvolupa al Comtat, la Costera, la Vall d’Albaida. N’hi havia bastants bandolers o saltamarges en la segona meitat del segle XIX com la Tona de Pedreguer o el Roig d’Orba, sempre perseguits per la Guàrdia Civil, que tenia molta feina. Semblant als nostres temps, que ha de perseguir la banda de corruptes que hi ha al PP. Els bandolers capturats anaven a presó i de vegades se’n fugien, en canvi els corruptes del PP massa sovint ni entren.

En Bosch

En eixa darrera comarca n’hi havia un famós que es deia el Gatet.

Pep Amagat

També hi és. El Gatet d’Otos, sobrenom de Marià Seguí, que ajudava els pobres enfront dels terratinents de les baronies i marquesats de la Vall d’Albaida i del Comtat.

En Bosch

Demà a corre-corrents em compraré online La colla de Bèrnia i el Gat.

L’amic Blaver

El divendres torne a Piles. Hi ha un recital de poesia i com que participa un dels amics, he estat convidat.

En Bosch

Estàs desconegut, amic blaver, no pares en torreta. Això és bo per tu, a veure si així vas entenent que hem de parlar i escriure bé en la nostra llengua, que és la mateixa que el català.Prop de Piles en altres temps vivia Ausiàs March i la llengua era la mateixa per a tots els territoris catalanoparlants. I punt.

L’amic Blaver (es refrega les mans)

Vindreu amb mi a Piles aquesta nit? Us llegiré un poema sobre un bandoler, per anar fent boca per a la nit. El poema me’l va ensenyar l’amic de Piles i diu així.

Vine, vine, Gatet

a defendre’ns la terra

a defendre’ns la llengua

de l’opressió castellana.

Tu, Gatet, vas imposar ordre i respecte

a Otos i a tots els poblets

contra terratinents expoliadors.

Vine, vine, Gatet

que el teu miol ens encoratge

a no quedar-nos quiets.