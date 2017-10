Dates i fets del 8 d'octubre

2005.- Inauguració del Palau de les Arts de València amb una representació de l'òpera "Carmen" de Bizet, sota la direcció musical de Lorin Maazel.

1997.- Les Corts Valencianes reunides a Xàtiva retiren l'autoritat lingüística a l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.

1982.- Apareix a la llum pública el diari "Noticias al Dia", dirigit pel periodista valencià JJ Pérez Benlloch. Una publicació que desapareixerà dos anys més tard.

1982.- Inauguració del Parc de la Nòria a la vila de l'Alcúdia; un indret que ja disposava d'una sènia gegantina coneguda com a la de sant Antoni. Els transeünts identificaven l'Alcúdia com "el poble de la nòria".

Parc de la Nòria, l'Alcúdia

1978.- Signatura del "Compromís Autonòmic" per la totalitat dels partits democràtics del País Valencià. La signatura té lloc al Palau de la Generalitat. Mentrestant es concentren 30.000 persones al voltant de l'edifici.

1879.- Primers Jocs Florals de València organitzats per Lo Rat Penat amb el concurs de l'Ajuntament. A diferència dels de Barcelona, aquests Jocs Florals foren bilingües i des de l'inici que naixien d'esquena a la restauració de l'idioma.

1869.- El capità general Rafael Primo de Rivera ordena el desarmament de la Milícia Nacional de València.

Rafael Primo de Rivera

1840.- El general Espartero arriba a València, on fou acollit amb entusiasme. Havia estat artífex del conveni de Vergara i esdevingué àrbitre de la política després de l'expatriació de la reina Maria Cristina.

1825.- Denunciat per una dona, és processat Gaetà Ripoll, un català, mestre d'escola a Russafa, excombatent antinapoleònic que, presoner a França, s'havia fet deista i era acusat de no oir missa els diumenges, d'ensenyar als escolars només els manaments de la llei de Déu i de no haver-los tret a adorar el viàtic quan passava davant l'escola.

1401.- Martí l'Humà, en vista de la desavinença entre Castelló i Almassora per la celebració de les seues fires, ordena que la d'aquesta darrera població, que començava el dia de Tots Sants, com la de Castelló, comence el dia de sant Andreu Apòstol.

1238.- El rei Abu-l Djumayl Zaiyan, que havia rendit València a Jaume I, abandona la ciutat, essent l'últim a fer-ho.

1235.- El Mestre de l'Orde de l'Hospital concedeix Carta Pobla per a tot el terme del castell de Cervera.