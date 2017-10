HBO, productora de Joc de Trons, contracta el guionista del discurs de Felipe VI per a la pròxima temporada

«The Republic is coming», títol del primer capítol

Impressionats per les paraules pronunciades pel rei de Ponent adreçades als súbdits del regne, als productors d'HBO no els ha passat desapercebuda la intensitat del missatge carregat d'apel·lacions a la llei i al control del Tro de Ferro de l'antiga dinastia del continent de Ponent i els seus Set Regnes. Conscients, no obstant això, de les dificultats de superar les històries d'enfrontaments i traïcions, territoris de més enllà del mur, on regna el gel i el desgovern, creuen que podran igualar, si no superar, els guionistes titulars David Benioff i D.B. Weiss. A més, han pensat que si en la sèrie de fantasia medieval que és Joc de Trons hi ha animals mitològics com els dracs, en un dels regnes indòmits i insubmisos tenen un heroi de nom Santjordyen, matador de dracs que pot donar molt de joc terrorífic, dramatisme i tragèdies familiars i dinàstiques. En cas de confirmar-se la contractació, Rafael Hernando, portaveu del PP, ha pregat que li donen un paper de miserable. «Quién mejor que yo», ha suplicat.

Si la frase recurrent fins ara pronunciada com l'origen de tots els mals i desgràcies era «The winter is coming», la nova amenaça que se sobrevola sobre Ponent en la pròxima temporada serà «The Republic is coming». L’expectació que ha despertat entre tots els seguidors de la sèrie arreu del món és espectacular.