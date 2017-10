Fa més qui vol que qui pot (37). En l'ull de l'huracà, a l'espera de veure què

Pep Amagat

Està clar que la UE no vol que hi haja secessions ni separacions en Espanya. Si ho defensara, podria desencadenar separacions de regions en altres països. Imaginem-nos que Baviera se separés d'Alemanya, o les regions del nord a Itàlia. A més a més, el govern alemany vol que Espanya pague el deute als bancs alemanys. I si se'n va Catalunya, podrà Espanya pagar-lo?

En Bosch

Pep, la UE és primer que res un club de països i multinacionals que fan negoci. No es mullen en res del que està passant per ací. El meu germà diu que la cosa acabarà malament pels catalans. Els altres no voldran negociar cap referèndum legal.

Pep Amagat

Hi quedaran fatal davant del món. Pitjor encara del que ja han quedat.

L'amic blaver

A veure com permetran un referèndum si la constitució no ho permet. Però no vas veure que el rei va dir que se n'havien eixit de la llei?

Pep Amagat

Ja tornem a estar amb això de la llei. No permet un referèndum, però té altres formules dins la mateixa constitució que sí que permeten consultes o digues-li com vulgues. I tinc entès que alguns del PP estaven a favor de fer-la. Segur que si l'hagueren fet hauria eixit que no.

Els membres de la monarquia espanyola se n'ixen massa sovint fora de llei. I els del PP? A tothora se n'ixen. Ara estan ben tranquils, no es parla de la seua corrupció. El tema català ho ha deixat amagat.

En Bosch

El rei no va fer un bon discurs. Havia tingut una ocasió per lluir-se demostrant que és el rei de tots els espanyols però la va desaprofitar i va passar per alt moltes coses. Va donar a entendre que rei de catalans no ho és gens. Què va dir dels ferits? Res de res.

Pep Amagat

Totalment d'acord. No va recordar els ferits i els agredits per les forces de l'ordre públic. Quina vergonya els casos en què la Guàrdia Civil va anar a pobles xicotets i hi havia més agents que habitants en el poble. Trist, ben trist. A mi el rei em va semblar el portaveu del govern del PP.

L'amic blaver

Jo crec que el rei va fer el que li tocava fer, us agrade o no. L'home va ser valent i va eixir en un moment clau per enfrontar-se amb el problema que hi ha a Espanya i va defensar-ne la unitat.

Pep Amagat

Va fer una crida al diàleg, però quin diàleg es pot fer amb els del PP. Ah, i els del PSOE, igual, igual. Jo vull saber si hi ha algun o alguns polítics, fins i tot periodistes de la caverna, que s'interessen a saber que passa realment a Catalunya. De què es queixaran? Van renovar l'estatut en temps de Maragall i els el van retallar quasi tot. El president Mas els va portar una sèrie de demandes i el govern de la meseta, supose jo, les va guardar en el calaix.

L'amic blaver

Sempre es queixen. Sabeu què ha dit un del PP? Diu que els catalans són una turba de nazis que va provocar més de quatre-cents policies ferits.

Pep Amagat

A tothora vas fent la mà, tio! No sé com pots escoltar els del PP quan vas dir que no els votaries més. I tu tampoc t'has interessat per saber què els passa. Ni t'hi vols interessar. També diu el Guerra que tots els professors de les escoles catalanes són d'ERC. El teu germà també ho és, Bosch?

En Bosch

I eixe home què sap? Us envie un email del meu germà sobre la jornada de vaga general:

«Estem vivint coses inimaginables, com la vaga general d'avui. Fa caloreta i s'està molt bé pel carrer. Tanmateix, no pots anar enlloc a comprar quelcom, ni tan sols pa en el forn o en el supermercat. Fa una impressió forta veure-ho tot tancat, més que un dia festiu en el qual pots anar al forn, a un bar amb terrassa o a un restaurant. Sabeu el que és tot, tot, tancat, farmàcies incloses i hospitals amb serveis mínims? Només he trobat dues cafeteries obertes, diuen que hi havia alguna botiga oberta, però ningú comprava i l'han tancada. Espectacular. Mai no ho havia vist. Aturada general, per la dignitat. Per recuperar la dignitat després de les pallisses generalitzades, encara que la Fiscalia diga que no, que la policia no se'n va passar el passat dia 1 d'octubre. Tampoc gairebé no hi ha cotxes pels carrers i alguns estan tallats. Els carrers de la ciutat són de la gent. Streets are ours, com resa un eslògan d'una botiga. La veritat és que no havia vist mai tanta gent junta en aquesta població. Les persones xerren banderes en mà i altres les porten enganxades del coll i els pengen per l'esquena. Altres riuen, beuen, consulten els mòbils o bé fan fotos. Unes xiques estan assegudes sobre el rastell de la vorera i mengen els entrepans, beuen d'una ampolleta de plàstic. Tot amb paciència i correcció, sense espasmes ni ganes de protagonisme: són gent de pau. Pel que es veu, cada acció del govern del PP augmenta el nombre d'independentistes, ja que gent que no ho és o que no volia votar al final va fer un vot afirmatiu després de veure el que havien fet les forces d'ocupació durant el matí. Qui fou el responsable de donar l'ordre d'un atac semblant contra gent indefensa que tot el que portava era una papereta? Si la responsable és la senyora Sáenz, hauria de dimitir, es comenta. Ja pots contar que dimitirà, això no existeix per als governants tipus PP. Agents de la Guàrdia Civil disfressats d'independentistes, camisa groga i una estelada ben rebregada al braç, s'han introduït entre les concentracions i manifestacions pacífiques de hui en grupets de tres per provocar aldarulls. Busquen motius per aplicar l'article 155. El poble català no es rendirà així, així és com el reducte dels gals d'Astèrix en l'imperi Romà.

Es diu que diumenge nit hi havia 39 polis ferits i dilluns tarda, 431. Pel mig hi degué haver un bon sopar i en acabant potser se'n van anar de festa, no sé.

No vull acabar sense fer referència a la manipulació de la informació pels canals espanyols. De coses i fets ocorreguts a un escàs mig metre davant meu, els reporters de canals espanyols no han contat els fets dels quals jo vaig ser testimoni. La meua versió s'ajusta més a la BBC o les cadenes franceses que jo veig perfectament, ja que sóc a prop de la frontera francesa.

Una abraçada, germà.

En Bosch

Això allà dalt, i ací? Amic blaver, què et semblen els aldarulls a València i les agressions de l’extrema dreta d'aquesta vesprada? I l'actuació de la policia? Eh?

L'amic blaver

Que què em sembla? Fatal, molt i molt malament.

Pep Amagat

Com és que ací no s'ha actuat igual com es va fer a Catalunya el dia 1 d’octubre? Vinga, va, home, per l'amor de Déu. No hi ha dret.

L'amic blaver

Tens raó, xe, tens raó. Eixa passivitat de la policia s'ha de condemnar.