Dates i fets del 15 d'octubre

1998.- El Tribunal Suprem espanyol emet una sentència segons la qual els ajuntaments no són competents en matèria lingüística i, per tant, Unió Valenciana, no té potestat per a imposar la normativa secessionista del català en els municipis on governa.

1996.- El Tribunal de Cassació de França dóna la raó a la societat exportadora de torrons Xixona Exportur del País Valencià en el litigi que mantenia des de feia set anys contra dues empreses de torrons de Perpinyà.

1995.- L'assemblea nacional d'Unió Valenciana elegeix amb el 94% dels vots Hèctor Villalba com a nou president en substitució de Vicent González Lizondo.

Lizondo i Barberà

1982.- Arriben a Torrent de l'Horta les primeres quatre unitats d'un total de 30 que havien de modernitzar el parc de ferrocarrils de via estreta. Els nous vagons els construïa Babcock & Wilcox i des de 1958 que no s'havien modernitzat els coneguts trenets belgues que cobrien la línia Torrent-València.

1959.- Concessió del Premi Nobel de Medicina a Severo Ochoa pels seus treballs al voltant de "La Química de la vida".

Severo Ochoa

1940.- Assassinat Lluís Companys (president de la Generalitat de Catalunya) per les tropes insurrectes del general Franco.

1922.- Gran revinguda del riu Millars.

1868.- La Junta Revolucionària d'Alacant proclama Ramon Lagier, un dels polítics liberals alacantins més importants, fill il·lustre i patriota de gran valor.

Ramón Lagier

1584.- Adopció del calendari gregorià per Espanya, Portugal, França i Itàlia.

1554.- Publicació de les "Ordenanzas de la Guardia Marítima del Reyno de Valencia", primera regulació coneguda de la defensa i vigilància del litoral valencià.

1490.- Miquel Sisternes, cavaller i senyor de l'alqueria de Catamarruc, a la baronia de Planes, estableix les condicions de poblament per als musulmans del lloc, essent aquesta l'última carta pobla medieval valenciana.

1459.- El rei Joan II estableix les condicions de poblament per als musulmans de la nova moreria de Montfort, a la vall d'Elda.

1407.- El Consell Valencià crea la Taula de Canvi. Una institució que duraria fins el 1416. Posteriorment, el 1519, fins al 1649, es crearia una Nova Taula i encara, aquell mateix any, una Novíssima Taula, fins al 1714.

Taula de canvi

1321.- Primera riuada documentada del Túria, en València, en època cristiana.

1292.- Eximèn Pérez d'Arenós, senyor d'Andilla, atorga carta pobla a dit lloc.