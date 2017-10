Dates i fets del 16 d'octubre

2000.- Fa el seu traspàs a Paterna l’actor Antonio Ferrandis.

1997.- El Ple del Consell Valencià de Cultura es reuneix al saló de plens de l'Ajuntament de Monòver, com a homenatge a l'escriptor Azorín, nascut a aquesta ciutat del Vinalopó.

1995.- Comença a Castelló de la Plana el judici per la mort del jove nacionalista Guillem Agulló l'11 d'abril de 1993 a Montanejos a mans de cinc joves ultres.

1883.- Una forta tormenta origina que les aigües de la Rambla de Viuda destrossen totalment el pont de cinc ulls, construït feia poc de temps, en la carretera de Castelló a l'Alcora.

1869.- El capità general Rafael Primo de Rivera, per ordre del general Prim, bombardeja València, que estava en mans dels republicans federals.

1824.- L'arquebisbe Simón López restableix temporalment la Inquisició.

1616.- Com que no feia molt que havien estat creades les "milícies efectives" a l'antic regne de València, algunes poblacions van escriure al rei Felip III a fi d'obtenir permís per fer cises o recaptar contribucions per poder pagar els sous de les persones que firmaven aquestes milícies, integrades per individus estipendiaris encarregats de la vigilància de les ciutats.

1521.- El virrei de València rebé la visita del Jurat en Cap de Saragossa, que actuà de mitjancer amb els agermanats. Els Tretze hagueren d'acceptar les condicions imposades pel virrei: desarmament general i canvi de jurats.

1289.- El procurador d'Alfons III d'Aragó concedeix la Carta Pobla de Montesa i Vallada.