Fa més qui vol que qui pot (38). No serà clau aquesta setmana

L’amic blaver

Jo sóc valencià i espanyol. No s’ha de trencar l’estat espanyol, crec jo.

En Bosch

Tot el món hauria de tindre el dret a decidir. Tu, amic blaver, parles i escrius un valencià molt correcte. T’esforces per millorar-lo si cal fer-ho. I te’n sents molt orgullós. I jo de tu també.

L’amic blaver

El cap de setmana passat vaig fer pont i vaig anar a Catalunya, on mai no havia estat. M’adone que el meu valencià i el català que em parlaven era més paregut del que em pensava. Quan era amb algú dels bars, restaurants, botigues o llocs turístics tothom em parlava en català i jo contestava en valencià i no sols ens enteníem sinó que algú li encantava la meua parla. També vaig sentir una persona que em va dir: no m’ho crec pas. Ho vaig deduir pel francès que sé. Fins i tot vaig trobar algú que no entenia el català i llavors li parlaven amb delicadesa en castellà. Vaig quedar sorprès de l’educació generosa i el respecte tendre amb què parlaven a la gent. Tots els fantasmes creats pel PP són falsos.

Pep Amagat (el mira als ulls)

Que tu què esperaves? Et creus que tots són com els radicals blavers, cabuts i intolerants.

L’amic blaver

Amb el germà d’en Bosch vam recórrer l’Alt Empordà. Vam ser a Cadaqués. Quin poblet tan bonic amb les cases blanques de pescadors i les cases noves on els constructors i arquitectes han respectat l’harmonia del que hi havia. Així també eren boniques les caletes amb un Mediterrani que ni es movia perquè feia tan bona temperatura sense vent, sense pluges. Fantàstic. Més tard vam anar a la casa Dalí a Port Lligat, un racó paradisíac per a portar una vida tranquil·la i dedicar-se a pintar.

Pep Amagat

No he estat mai, i m’agradaria visitar-ho.

L’amic blaver

No t’ho perdes, Pep. El germà d’en Bosch em va dir que vaig tindre sort perquè no feia tramuntana. Diu ell que la tramuntana és tan forta i seguida que és per a trastornar algú. Es diu que els empordanesos tenen fama de faltar-los un bull, de no tenir-les totes. Home, el mateix Dalí es comenta que estava una miqueta pirat.

Pep Amagat

I quin ambient independentista es respirava?

L’amic blaver

He sentit dir que la gent està cansada d’avionetes i helicòpters que volen sobre la demarcació de Catalunya. També hi ha els dos o tres vaixells en els ports de Barcelona i Tarragona. Per descomptat, també estan cansats dels combois de furgonetes que patrullen pels carrers

Pep Amagat (beu una coca-cola amb rodanxes de llimona per a calmar-se la set que li asfalta la gola)

De policies i exèrcit per a fer-los servir, si hi ha conflicte, els espanyols en saben molt. Per què no usen la paraula i el diàleg amb Catalunya? Perquè, d’acord amb el que són, sempre li ha anat força bé al govern de la meseta que dirigeix i fa bandera del seu estat policial. Si aquest no hi arriba a tot, en acabat, pel que sembla, té la justícia al seu servei. Un govern que no mira fil per randa a l’hora d’aplicar el que calga per a sufocar els brots independentistes, com si foren males herbes a les quals apliquen insecticides encara que siguen il·legals.

L’amic blaver (es manté atent i sense moure’s)

Això sí, creu-t’ho, la majoria dels pobles tenen penjada d’un pal la bandera estelada a un dels costats de l’entrada o bé enmig d’una rotonda. Banderes i balcons estan adornats amb banderes estelades, amb uns llençolets ben xicotius amb la paraula SÍ de diferents colors i amb trossos de tela amb la paraula democràcia damunt i amb una ratlla al mig.

En Bosch

Ja veurem com acaba tot. Per ara el govern de la meseta, més enllà de l’amenaça policial i judicial, aporta poques idees. Només diu que estem en un estat de dret constitucional.

Li queda l’argument d’aplicar el peso de la ley; l’aplicació del 155 seria l’últim recurs. Això ho solucionaria tot o ho espatllaria encara més?

Pep Amagat

Espanya té les de perdre.

En Bosch

No era que Catalunya era la que tenia les de perdre! Si els de la Unió Europea no en volen saber res de mediacions, no arribaran enlloc més enllà de la guerra freda de les declaracions.

Pep Amagat

I què! Catalunya ha de jugar a aguantar la pilota enmig del camp, a fer un joc segur i només atacar quan veja segura la possibilitat de fer gol. En eixe temps, Espanya quedarà desgastada i el desordre li farà pujar la prima de risc i baixar la borsa. Europa, i en concret Alemanya, veuen el risc que els espanyols no puguen pagar els diners als bancs alemanys i ja se sent el crit de la Merkel: “Marianem!”

En Bosch

Veurem com ixen del carreró on s’han ficat. Molta gent sent a tocar la República Catalana però potser es queden sense la terra promesa i es troben, si els apliquen el 155, en un pedregar. Aquest matí ja s’ha anunciat que el govern de la meseta aplicarà el 155 a partir de dissabte. Llavors, Puigdemont declararà la independència.

L’amic blaver

De la meua estada per allà amb el teu germà, entre altres coses, em va admirar que en la flama independentista no s’apaga mai la unitat i la fermesa. Vaig sentir una punta d’enveja. Em venien ganes de fer-me independentista jo també. Si l’aconsegueixen, no els hi serà gens fàcil perquè ho tenen quasi tot per fer. D’altra banda, les empreses han posat les seus socials a altres llocs, com ara al País Valencià, cosa que ens ha beneficiat. Tampoc la Unió Europea els voldrà.

En Bosch

Els hauria de caure la cara de vergonya als representants de la Unió Europea. S’aplicarà el 155 o qui sap si es faran eleccions a Catalunya. Diuen que privaran els partits que porten lemes o projectes que siguen anticonstitucionals. No hi haurà llibertat d’expressió.

Pep Amagat (diu sense fer moviments d’ansietat)

Quines eleccions seran eixes? El millor que pot fer el parlament català és declarar la independència d’un estat corrupte i poc democràtic.

I parlen de la passivitat i la inanició dels Mossos d’Esquadra durant el dia 1 d’octubre i que els jutges l’investiguen. A veure quan investiguen la passivitat i la inanició de la policia espanyola el dia 9 d’octubre a València? Quina acció és més delicte? Als mossos sí que se’ls ha d’investigar i a la policia espanyola no! Vinga, va, home.