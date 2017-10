'Blade Runner 2049', són els 'remakes' necessaris?

Estrenem 6a temporada als estudis de Ràdio Godella per a la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes i amb col·laboració amb el Diari La Veu. I ho fem amb la incorporació a l'equip de Saray Cerro com a locutora i de Jordi Company a la producció. Les veus, Pablo Plaza i Lluís A. Campello.

Pel que fa a aquest primer programa, comencem parlant de la Mostra Viva del Mediterrani, festival de la ciutat de València nascut del moviment ciutadà, i entrevistem la seua vicepresidenta, Giovanna Ribes. El festival, en la seua 5a edició, és una de les propostes més interessants i transversals de tot el País Valencià i reuneix art en forma de poesia, cinema, literatura, xarrades, performances, etc., sempre d'autoria mediterrània, tant pel que fa a la procedència com per la temàtica. Les activitats s'han fet al MuVIM, dins i als seus jardins, però també als Cinemes Aragó i al Palau de la Música, entre d'altres espais diversos. "No hi ha hagut una activitat per damunt d'una altra, totes tenen el seu públic, tant les xarrades sobre feminismes com el circ; volem ser un festival divers i plural." Estes paraules de la vicepresidenta del festival evidencien el caire social, compromés i de base purament ciutadana amb vocació de carrer que propugna aquesta Mostra que ja prepara la propera cita per al 2018.

Aprofitant l'estrena de Blade Runner 2049, parlarem d'ella tot i comparant-la amb l'anterior del 1982, tot un clàssic que a més d'u li ha posat els pèls de punta amb les seues mítiques escenes. Qui no recorda la veu de Constantino Romero amb aquell "...jo he vist coses que vosaltres no creuríeu..."? També parlarem de l'autor de la novel·la original, Philip K. Dick, qui mai va poder vore-la estrenada i no va conéixer l'èxit en vida. Són els remakes necessaris? Nosaltres com a crítics i espectadors ens ho plantegem a sovint perquè la nostàlgia té molt de pes en els records i en els gustos i revisitar aquelles obres que ens han marcat és tot un acte de fe. Blade Runner 2049 posa a prova tota una generació que va veure nàixer el cyberpunk fa quasi 40 anys i també la generació que no va viure aquell moment i testa si estan preparats per veure el món amb tant de pessimisme, o no.

Durnat el programa tindrem temps també per a parlar del Festival de Sitges, un dels 5 festivals de gènere més importants del món, al qual vam poder assistir per cobrir-lo. També de la Festa del Cinema, que ha portat més d'un mil·lió i mig de persones a les sales, sobretot per vore Annabelle: Creation, que ha sigut la triomfadora en taquilla d'aquests 3 dies. Per últim, a la secció de sèries parlem de Joc de trons i de perquè l'última temporada serà tant curta i arribarà tant tard per a desconsol de tots els seus seguidors.

La propera setmana, al segon programa de la temporada començarem amb els sorteigs d'entrades de cinema, escolta el podcast complet i informa-te'n més. Fins la propera setmana!