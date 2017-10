'Marhaba', la vida dels refugiats a través de l''stop-motion' d'Emilio Martí

Al llarg d'aquest segon episodi de Cinestèsia el protagonista torna a ser el cinema valencià. El director Emilio Martí López esgranarà els detalls del seu últim film: Marhaba, una cinta guardonada al festival de curts 'Quartmetratges'.

Marhaba és una peça audiovisual rodada al camp de refugiats de Grècia amb els xiquets i xiquetes siris d'aquest assentament com a protagonistes. El cineasta utilitza la tècnica de l'stop-motion per a recrear el camí que han recorregut milers de famílies i lliurar-se de la guerra. Però la pel·lícula no es queda ahi, ja que denuncia la deplorable situació que viuen actualment els habitants d'un poblat fet ex profeso i de manera precipitada que no pot considerar-se una vertadera llar. Marhaba comença el seu recorregut per festivals de tot el món amb prou èxit, ja que se suma a 'Quartmetratges' la selecció del curtmetratge al 'Festival de Cine Infantil y Juvenil ‘Calibelula' de Colòmbia.

En un altre moment destacat del programa, el protagonisme serà per a Stranger Things, la sèrie fantàstica més popular dels últims anys, que aquest divendres estrena, a través de la plataforma digital Netflix, la seua segona temporada. Quins possibles nous camins poden seguir els joves personatges de la sèrie? Les controvèrsies que ha generat la seua excessiva popularitat o si era o no necessària aquesta segona tanda són qüestions que estan sobre la taula. L'èxit d'Stranger Things és inqüestionable i seran dues de les paraules més repetides a les pròximes reunions d'amics i familiars.

Dos noms a tenir en compte: David Holmes, un compositor de bandes sonores com Hunger, Ocean's Eleven o la recent estrena El secreto de los Logan, qui recentment ha vist augmentada la seua popularitat gràcies al seu treball juntament amb el director Steven Soderbergh, i Mads Brügger, un cineasta danès director de l'aclamat documental The Red Chapel. Tots dos centraran l’interés de la secció, 'La Joia Desconeguda'.

Una nova edició del Festival Internacional de Cinema Infantil de València està apunt de nàixer, mentre que l'últim adéu serà per a l'actor argentí Federico Luppi.