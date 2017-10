Fa més qui vol que qui pot (39). Independència de Catalunya o 155?

L’amic blaver

Ja veus el que els ha passat o els passarà. Amb el 155 tindran l'autonomia anul·lada. Es quedaran sense Generalitat de la nit al dia. Per què volen separar-se i crear més fronteres?

Pep Amagat (el mira als ulls i el mormola amb tota mena d'objeccions)

Si ets d'eixos que no volen fronteres, te'n vas a un tros de terra entre Egipte i Sudan, que allà no n'hi ha. Resulta una aberració que els ciutadans del PPSOE apliquen eixe article de la constitució sí o sí: una salvatjada jurídica. Tanquen a la presó persones que no han comés cap crim i posen un règim policial a Catalunya. Serà tornar 50 anys enrere i no cal precipitar les coses.

Nosaltres no podem mirar al costat i pensar que ja s'espavilaran. Per a mi és una tremenda injustícia. Ara, des de Ciutadans i PP es diu que hi ha hagut adoctrinament des de Catalunya.

L’amic blaver

I això què vol dir, rentat de cervell?

Pep Amagat

Això vol dir que, des del sector que vol la independència, periodistes i mitjans de comunicació han fet adoctrinament, així com que els mestres i professors també adoctrinen els xiquets a les aules. Redéu, quina burrera! Són ganes de fer merder, són ganes de sembrar la zitzània. A més a més, aquesta gent confon independència i cultura. Sabeu, ara el diccionari Optimot quasi no funciona.

En Bosch

Pep, qui no té feina el gat pentina. La qüestió és muntar històries per tocar els nassos. Els lluiria més el pèl si no foren tant penques per dir mentides, com això d’acusar els mestres d'adoctrinar els xiquets. Els del PP i Ciutadans s’hauran d’anar a confessar al senyor rector per dir una colla tan gran de mentides. I les mentides no són bones accions en aquests casos.

L’amic blaver

Quina necessitat tenen de separar-se d'Espanya? Jo no ho entenc. Esperem que al País Valencià no hi haja cap procés. D’on vénen tantes ganes de voler separar-se d'Espanya?

Pep Amagat

Si es queixen, serà per alguna cosa, dic jo. Catalunya aporta a l'Estat al voltant de 17000 milions d’euros en impostos i li retornen molt pocs comparativament parlant. Hi ha un infrafinançament que es va acumulant any rere any. Amb deute a favor de Catalunya de més de 10.000 milions d’euros.

(L’amic blaver no es molesta a contestar. En Bosch se li anticipa.)

En Bosch

Catalunya i País Valencià són dels que menys reben de l’Estat, amb un finançament molt escàs. Els retornen poc en comparació amb el que paguen en impostos. Els diners són els que són, i a ells no els ho retornen perquè, si no, no n'hi ha prou per a les comunitats més desfavorides, o digues-li més pobres.

Pep Amagat

Que injustos són els maleïts espanyols. Tu entre ells, també, amic blaver. En lloc d'agrair els catalans perquè ells estan afavorint que hi haja una veritable transició política per acabar de debò amb el franquisme, més de quatre voltes xerreu sense conèixer. Sembla que els espanyols estan contents que torne eixe franquisme; increïble, xe! Un procés democràtic a Catalunya beneficiaria el País Valencià. Haurien d'agrair-ho, així com haurien d'agrair el fet d'haver aportat a l’estat 17.000 milions d’euros per part de Catalunya.

En Bosch

És cert. El 20% del PIB està a Catalunya, cosa que representa molt al conjunt de l’estat.

Europa, on puja l’extrema dreta, mira cap a un costat. No soluciona problemes com el que passa a Catalunya. Europa tal vegada busca més el negoci, que li tornen els diners deixats.

L’amic blaver

El fet és que demà, divendres, el més segur serà que s’acabe el conflicte aplicant el 155. I s’ha acabat el problema ja.

Pep Amagat

L’autonomia pot acabar anul·lada demà. O bé queda anul·lada perquè hi haurà una declaració unilateral d'independència. O bé queda anul·lada pel 155. Ara bé, el president ha intentat negociar fins a l'últim moment. Ja veurem demà, divendres. Fins ara, els populars no han volgut diàleg; sols volen diàleg si els catalans fan el que ells diuen i volen. El seu esquema de diàleg ha estat policial i judicial.

En Bosch

Ja veurem què passa. Els presidents, no oblidem, d'ANC i Òmnium han estat tancats i són dues persones pacífiques que han patit la repressió de l'estat espanyol. Això és un empresonament injust. Ja veurem què passa, però pinta malament per a ells també.