Dates i fets 1 de novembre

1982.- Naix "Ràdio Puça", la segona ràdio pirata de la ciutat de València, durant els darrers anys de la dictadura franquista i primers de la democràcia.

1978.- Alianza Popular de València anuncia que votarà "no" en el referéndum sobre la Constitució en considerar que no recull la unitat de l'Estat. Per altres raons, també anuncien la seua negativa al referèndum, el PSAN i el Moviment Comunista del País Valencià.

1700.- Mor sense descendència el rei Carles II l’Encisat, darrer monarca de la dinastia dels Àustries. El succeeix en el tron el seu nebot Felip de Borbó, net de Lluís XIV de França, amb el qual s’inicia la dinastia dels Borbons.

Carles II l'Encisat

1521.- La Junta dels Tretze accepta el desarmament general durant la guerra de les Germanies. Els "mascarats" entren en la capital de l'antic regne de València i aconsegueixen promoure un gran avalot.

1307.- El Consell de València decideix construir l'Almodí, magatzem i lloc de comerç de forment i altres cereals

1233.- Jaume I concedeix carta de poblament, a fur de Saragossa, a Borriana.