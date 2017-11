Fa més qui vol que qui pot (40). I ara, què?

Narrador

Puigdemont diu que no està a Brussel·les per a buscar asil polític. Més aviat hi és com un ciutadà de la Unió Europea i com a tal pot tenir lliure circulació. Ha de lluitar per ell i pels seus consellers perquè la justícia espanyola no és imparcial, ja que està molt polititzada. L'expectació en l'speech de Puigdemont era bestial i moltes càmeres volien donar testimoni. La BBC World News, CNN, Aljazeera i TV5 Monde són cadenes que retransmetien en directe. La crisi de Catalonia s’ha internacionalitzat d'una manera que era imprevisible fins fa poc. Ara, és el món que n’ha de tenir consciència del problema.

Segons la BBC, Catalunya en xifres seria:

El 16% de la població espanyola viu a Catalunya i produeix:

El 25,6% de les exportacions espanyoles

El 19% del PIB espanyol

El 20,7% de la inversió estrangera

Extret del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat, Eurostat, Banc d'Espanya

L’amic blaver

No està per a buscar asil, i què està fent si no? Ha de vindre a declarar davant del jutge, que l'acusa de sedició. Ara ha abandonat un bon grapat d’alt càrrecs de la Generalitat i el 'puta' ha pegat a fugir.

Pep Amagat

Però tu de què vas? No t’estàs enrotllant i vas de massa prepotent. Eixe president no està a Brussel·les per gust i està fent pel seu país més que cap altre mandatari fa pels seus. Es juga la llibertat i el patrimoni. És a la capital d’Europa per defensar els seus. Ell té dona i dos fills, té pares que són propietaris d’una pastisseria al poblet d’Amer en la comarca de la Selva, a Girona.

L’amic blaver

Però, per a què busca més suport a Europa si Merkel, Macrón i altres mandataris europeus ja han dit que l’únic interlocutor vàlid és l’estat espanyol i que s’han de seguir les lleis espanyoles, que no es poden ficar en els assumptes interns d’Espanya.

Pep Amagat

Sí, l’estat espanyol té la raó de les lleis però Catalunya té el poder de la força de la gent i dels vots. No sigues panfígol, home, el que calen són solucions polítiques i no persecució judicial. A més a més, la Unió Europea està sacrificant amb crueltat el poble català, un poble de set milions d’habitants, perquè així evita que se subleven altres pobles d’Europa com els Bretons i Corsos a França, els alemanys del sur de Baviera, Italians de la Lombardia i el Véneto a Itàlia o altres minories europees. A la mateixa vegada, la Merkel pressiona Espanya perquè puga pagar els bancs alemanys, ja que si se’n va Catalunya, veurem si pot anar pagant el deute.

L’amic blaver (es toca una miqueta el nas)

Xe, Pep, això és fer volar coloms. És una pura fantasia, ja que no tenen ni tan sols una majoria prou àmplia i forta. D’on ve aquesta quimera? Una irresponsabilitat que representa anar en contra de les lleis. Va en contra de la realitat voler embarcar-se en un projecte així i embarcar també els no independentistes en una aventura de bojos vivint en un país sense companyies de telèfons, amb fronteres insegures, amb una manca de control de ferrocarrils i aeroports, sense una seguretat social...

Pep Amagat

Ei, ei, ei.. i per a què estan els mossos d’esquadra? Existeix a Catalunya una de les millors medicines d’Europa amb professionals de gran prestigi. Què dius tu això que no hi ha trens i aeroports, fets amb els diners dels catalans...?

L’amic blaver

… I dels espanyols.

Pep Amagat

Què t’empatolles! Vinga, home, també en altres parts d’Espanya s’han fet coses en les quals els catalans també han posat diners, o no? Catalunya pot funcionar com un estat propi perquè té tot el que li cal.

L’amic blaver

Torne a dir que Puigdemont ho ha enviscat tot, en acabat se n’ha anat i ha deixat els altres sols i amb futur penal prou i prou roí i lleig.

Pep Amagat

Ausades que van de pressa els de la justícia. No paren en torreta a la fi de tancar el govern català: quina rapidesa! No s’esforçaven tant quan es tractava de jutjar els corruptes del PPSOE. No ho entenc però es diu que les fiances que els imposen són massa exagerades.

Jo crec que els consellers declaren a causa de tanta persecució judicial i a causa de la por d’una possible intervenció militar contra el poble català.

L’amic blaver (s’estreny el nas)

La televisió ens ha empapussat d’independentisme durant molt de temps. A veure si s’acaba ja, d’una volta! Eixe Puigdemont és el responsable del desficaci de fer el disbarat d’internacionalitzar el problema català. Ara veurem on va a parar tot açò.

Pep Amagat

I tu creus que el govern espanyol ho arreglarà engarjolant els polítics catalans? Eixe govern que s’escaqueja dels problemes, no s’enfronta a ells i ho deixa en mans de la justícia. Quan es tornen a trobar un milió i escaig de persones que es manifesten al carrer, no tindran una altra volta un problema a resoldre?

Per cert vas anar a la manifestació contra el feixisme? I aniràs a la que em sembla que hi haurà la setmana que ve i que està a càrrec d’entitats blaveres i no sé si d’algun partit polític.

L’amic blaver

Sí que vaig anar amb en Bosch a la manifestació antifeixista. Crec que no aniré a la que dius de la setmana que ve.

Pep Amagat (s’acarona la mandíbula)

La lliure determinació és un dret que tenen els pobles, segons la carta de l’ONU. El més necessari és una mediació. Crec que la Unió Europea no és la millor opció perquè té massa interessos. El millor és un referèndum ben fet per a saber què vol el poble català.

Suïssa ja va tractar la mediació entre Catalunya i Espanya però aquesta va dir que no. Tenen por? I si tenen por, de què?

Apareix en Bosch

En Bosch

Ei, què feu! Heu sentit les últimes notícies. Han tancat uns sis o set consellers del govern destituït.