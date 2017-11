Dates i fets del 4 de novembre

1996.- El Consell Insular de Mallorca aprova fer de la cançó La Balanguera, el poema de Joan Alcover musicat per Amadeu Vives, l'himne oficial de Mallorca.

1980.- Perfilat l'acord autonòmic bàsic entre el PSPV-PSOE i UCD. Tots dos partits accepten la via de l'article 143 de la Constitució com a camí per a atorgar l'Estatut. Es reparteixen les carteres del futur Consell.

1978.- Els partits signataris del "Compromís Autonòmic" decideixen repartir un milió d'exemplars del text autonòmic i sol·licitar adhesions dels municipis.

1978.- Apareix una nova opció política: el Partit Nacionalista del País Valencià, liderat pel periodista i advocat Francesc de Paula Burguera.

Francesc de Paula Burguera

1950.- Acaba el bloqueig internacional al règim franquista. L’ONU retira la resolució que aconsellava la retirada d’ambaixadors. Poc després, Espanya serà admesa en la FAO i li seran concedits els primers crèdits dels Estats Units.

1946.- Es constitueix la UNESCO, organisme de l'ONU per a l'educació, la ciència i la cultura.

1864.- Gran temporal de pluges a tot el territori valencià que provoca una històrica riuada del Xúquer que arrasa la comarca de la Ribera.

1835.- Constitució de les actuals Diputacions Provincials.

1776.- Riuada del Túria a València en el transcurs de la qual foren arrossegats els troncs que estaven emmagatzemats vora el pont dels Serrans i que havien sigut baixats en raigs pel riu. Aquests obstruïren el pont de la Mar ocasionant la destrucció de cinc dels seus arcs.

1609.- Ixen del port de Vinaròs en 19 galeres, 4.500 moriscos, la majoria de les comarques del Millars i del Palància.