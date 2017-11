'Distintos', el curtmetratge que fa la volta al món amb la col·laboració d'Alejandro Sanz

En el tercer programa de Cinestèsia, Distintos, el curtmetratge guionitzat i dirigit pel valencià Josevi García Herrero, és el protagonista. Es tracta d'un treball encarregat per la fundació Asindown i el seu autor ens conta com ha sigut el procés d'un treball amb vocació educativa i divulgadora. Distintos és un cant a la diversitat i a l'acceptació d'un mateix a través de la història dels dos protagonistes, Sergio i Manu, ambdós amb la síndrome de Down, que decideixen emprendre l'aventura de les seues vides per a anar a València a veure un concert d'Alejandro Sanz.

Distintos compta amb un equip tècnic i artístic valencià i amb el patrocini de marques valencianes com Dacsa o la Fundació del Llevant U.E. i està rodat a València ciutat, Llíria i Benissanó. El curtmetratge, de 20 minuts de durada, està encara voltant per festivals, però prompte s'estrenarà a les sales de València i mes avant serà penjat a YouTube.

Pel que fa a l'actualitat, el programa també tractarà de Halloween i Kevin Spacey i analitzarà el potent debut de 'La zona', ambiciosa sèrie de ciència ficció estrenada a Movistar+. La ficció, de 8 capítols, pretén ser el referent estatal a seguir. Pocs capítols però de gran qualitat, més cinematogràfics que televisius, i històries sense limitacions econòmiques. La sèrie està dirigida pels germans Sánchez-Cabezudo, un dels quals va ser el director de 'Crematorio', excel·lent sèrie que adaptava la novel·la homònima del valencià Rafael Chirbes.

Per últim, i aprofitant l'avinentesa de l'estrena de 'La batalla de los sexos', interpretada per Steve Carell i Emma Stone Cinestèsia, es farà un repàs a pel·lícules on el tennis està ben present, des de l'evidència de Match point de Woody Allen fins a Blow up d'Antonioni.