Dates i fets del 12 de novembre

1977.- El plenari es reuneix amb Adolfo Suarez al palau de la Moncloa. El "suretista" Vicente Ramos pretén que siga segregada del País Valencià el Baix Segura, tot i al·legant problemes en TVE (Aitana).

1976.- La Coordinadora de Organizaciones Sindicales integrada per CCOO, UGT i USO convoca una jornada d'atur en tot l'Estat que és seguida per uns 219.000 treballadors en tot el País Valencià. Per una altra part, Joan Garcés, portaveu de relacions internacionals de la FPS, es queixa a la Internacional Socialista per haver reconegut el PSOE.

Capçalera del diari El Pueblo, fundat per Blasco Ibáñez

1894.- Primer número d'El Pueblo, periòdic fundat per Vicente Blasco Ibáñez.

1868.- L'ajuntament de Castelló decideix fer un passeig públic en l'antic cementeri, que s'anomenarà "de Ribalta". Això permetrà, a més a més, proporcionar treball a gran nombre de jornalers sense feina.