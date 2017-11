Fa més qui vol que qui pot (41). S'ha de complir la llei

Narrador

Si tant incomoda Catalunya a Espanya, per què no deixa que se separe? Perquè, com diu el ministre Montoro, no estimem els catalans però els necessitem. És això veritat?

Segons un article de la Vanguardia l'augment de l'independentisme no és una cosa que ha vingut d'avui per demà:

Els estudiants catalans reben un 5% de les beques, mentre que els estudiants de Madrid reben un 58% de les beques.

La despesa del ministeri de cultura és d'un 5% per català, mentre que la d'un espanyol és d'un 47%. Els trens obsolets construïts en els anys 70 que circulen per Catalunya suposen un 40% de despesa, mentre que els que circulen per Madrid suposen un 4%.

El ministeri de Foment no inverteix res a Catalunya en 1 de cada 3.

Inversió aeroport del Prat de Barcelona, 12,7 milions. Inversió aeroport de Barajas, 300 milions. Inversió en autovies en Catalunya, 20 km. Inversió autovies a Madrid prop de 900 km i Catalunya aporta prop del 22% del PIB, i l'estat només inverteix l'11%.

En la qüestió de l'AVE, el govern de la meseta va invertir per cada català uns 316 euros, mentre que per cada andalús en va invertir 1.198 i, per cada madrileny, uns 894.

Per tot plegat els madrilenys tenen, en tren o per autovies, les platges d'allò que diuen ells el levante espanyol o el sud a l'abast de la mà. Mentrestant, els catalans es fan de pagar autopistes que es lleven la pell.

L'amic blaver

Això deu estar manipulat. No em crec totes eixes dades, que potser no són correctes ni completes. Jo no diré que les dades siguen falses, tanmateix si no es poden contrastar, no me les crec.

Pep Amagat

Normal venint de tu. L'independentisme no para d'augmentar. Jo crec que els pobles han de tenir el dret a decidir. Ens han de respectar la nostra cultura i la nostra llengua. El govern de la meseta fa molts i molts anys que no ho fa. No respecten els nostres drets democràtics. Es va aprovar un nou estatut i el van retallar com van voler i se'n van burlar el que van voler també. A més a més, no sé si les dades són exactes però està clar que s'inverteix a Catalunya ben poc.

L'amic blaver

Una altra volta estan de vaga general, són la rehòstia. Destrossaran l'economia catalana i de rebot l'espanyola. Segons la premsa s'han perdut molts i molts diners.

En Bosch

Al nostre País Valencià ens beneficia perquè han vingut ací un grapat d'empreses com ara el Banc Sabadell i Caixabank.

Pep Amagat

És clar que s'ha de fer vaga general: és la lluita, xicon. La gent no es queda a casa sinó que mostra una gran voluntat a l'hora de fer manifestacions; totes les que calga fins que alliberen els líders d'Òmnium i l'ANC i els consellers del govern. Crits d'"els carrers seran sempre nostres" o "llibertat, presos polítics". Varoufakis, líder de DiEM25, se sent avergonyit com a europeu que hi haja presos polítics a Espanya.

L'amic blaver

Si es creuen que els deixaran eixir, sí que estan aviats! Em pense que estan per a una bona estona allà dins. Diuen que és una revolució pacifica i ahir els AVEs que comuniquen Barcelona i França no van poder circular a causa de la gentada que hi havia en les vies, i els talls de l'AP7, així com un bon grapat de carreteres tallades arreu del principat. Els maleïts CDRs estan fent més mal que una tronada.

Pep Amagat

La tírria contra Espanya és cada volta més gran. El número d'independentistes augmenta cada dia que passa. El dia del referèndum i la primera vaga general, tot i que estaven organitzats, no ho estaven tant com en aquesta segona vaga general en què potser hi ha hagut menys número de persones que han fet vaga però les protestes han estat més fortes gràcies als CDRs. En alguna població els trens de l'AVE cap a França no van circular en tot el dia.

L'amic blaver

El president Mariano Rajoy diu que els independentistes han de complir la llei com els que no ho són.

En Bosch

Així els del PP que no són independentistes compleixen la llei, no?

Pep Amagat

Vaja collonada! Això no s'ho creuen ni ells. Pregunta-li-ho a Trillo, Correa, Barcenas, Rato, González, l'expresident de la comunitat de Madrid, i tants i tants no independentistes però que això de complir la llei, ho dubte. Segons la premsa hi ha indicis que el mateix Rajoy, que no és independentista, va rebre pagaments en negre i que no va complir la llei.