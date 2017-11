Són les websèries un format amb futur?

Aquest passat dijous tenia lloc a La Rambleta un desdejuni-debat molt interessant sobre websèries. A la taula es van servir diversos temes, com ara el passat, present i futur, com subsisteixen davant la forta competència del sector més comercial i si estem a València vivint un moment dolç al sector audiovisual digital. Una reunió encapçalada i moderada pels periodistes Mariola Cubells i Álex Zahinos i amb dos protagonistes del món de les websèries valencianes, com són Ana Ramón (Sin vida propia i Todos quieren matar al presidente) i Gerardo J. Núñez (Cabanyal Z).

Ambdós realitzadors van contar les seues experiències com a directors i creadors d'algunes de les websèries valencianes de referència i van debatre junt amb els presents sobre la situació actual del format. Una de les discussions més entretingudes va ser intentar endevinar quin és el futur que els espera, a les websèries, després de l'increment de popularitat de les plataformes com Netflix o HBO. Gràcies a aquests suports digitals, les websèries troben una gran oportunitat per a poder ampliar el seu públic i arribar a ser vistes per moltíssima gent. Tot i això, aquestes plataformes restringeixen aquelles produccions audiovisuals més arriscades i poc comercials i estableixen unes normes que poden arribar a posar fi a l'essència amb la qual van començar aquestes curtes peces artístiques.

Un altre comentari repetit en aquest desdejuni cultural va ser la petició per part de gran part dels assistents de l'eliminació del prefix web al terme websèries, ja que actualment el format de les sèries es troba lligat de manera estreta al món digital. Lluny queden aquells productes amateurs realitzats amb l'arribada de YouTube, un passat on no existia la competència tan assoladora que vivim hui en dia.

Cal reinventar les websèries per a ajustar-les a la nova onada de consum o cal protegir-les per a diferenciar-les d'aquells productes amb un gran suport econòmic al seu darrere? Una pregunta encara sense resposta que continuarà creant debat durant els pròxims anys. Van participar en la conversa personalitats del periodisme i del gremi audiovisual i també destacades figures del circuit de festivals valencià com Carlos Madrid, de Cinema Jove, o Sara Mansanet, de La Cabina.

També vam assistir a la jornada cultural els membres de Cinestèsia i ja estem treballant en un especial sobre websèries per al programa de la setmana vinent. Aquesta setmana, però, el cinema és el protagonista de l'espai radiofònic, amb un especial sobre Javier Limón, el compositor, músic i productor d'importants àlbums musicals però també de bandes sonores com la que s'estrena aquesta setmana: el film d'Agustín Díaz Yanes, Oro. Una proposta musical diferent, resultat d'una carrera molt fructífera, guardonada i a reivindicar. I hi haurà també espai per a A ghost story, un dels llargmetratges imprescindibles d'aquest 2017. Una producció baratíssima, que quasi podria competir amb alguna websèrie actual, però que ha aconseguit utilitzar el seu enginy i la genialitat d'una trama molt personal i arriscada per a convertir A ghost story en una de les millors pel·lícules de l'any.

Per últim, una nova joia desconeguda, la secció que intenta desterrar pel·lícules de gran qualitat que, pel seu país de procedència o la seua humil producció, han passat desapercebudes pel públic majoritari o, directament, no han sigut projectades a València. Aquesta setmana viatgem a Iran i descobrim un film totalment desconegut que mereix ser estudiat i analitzat per la seua qualitat tècnica. Endevines quina potser?