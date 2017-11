Fa més qui vol que qui pot (42) - Manifestacions

Pep Amagat

Has anat a la manifestació? Sí, home, sí, la de blavers que diuen que lluiten contra el catalanisme. En lloc d'estar contents perquè, si els catalans se'n van, no hauran de tenir el mateix postulat de l'anticatalanisme.

Amic blaver

No hi he anat. En això últim tens raó. Quins postulats posaran els líders de les organitzacions blaveres? Se'ls acaben! Si els catalans no segueixen amb Espanya, ja no podran tindre com a lema fora el pancatalanisme: tot allò de boicot als productes catalans, no als països inventats, no mos faran catalans, abans moros que catalans, "Sempre Regne de València".

Mon pare em contava que, fa anys, si algú deia País, ell de seguida contestava Regne, Regne, Regne! Deia que així estaven sempre enganxats contra els altres. Quins nassos tenia la cosa!

En Bosch

Fins fa poc, no se'ls sentia, als blavers. El poble català és admirable: resulta que els catalans defensen el seu país amb força i convicció. Els blavers ara diuen que la de l'altre dia és una "manifestació que cal tornar a repetir, com ho estan fent constantment els catalans". Vaja, que els ha vingut les ganes de colp i repent.

El meu germà, que viu a Catalunya, es posa les mans al cap quan llegeix que "davant les agressions del nacionalisme català i catalanista, hi ha la intenció de fer de la Comunitat una part dels seus falsos països catalans". Ell diu que això és una mentida com una casa de pagès. També em va dir: "Sí, justet, home, hi estaran els catalans fent això, ni que no tingueren altra feina que ocupar-se de fer del País Valencià una part dels PPCC. Això fa riure. Per l'amor de Déu, que no s'inventen eixes bestieses, ni que els catalans no tingueren res més a fer. La gent està ací ocupada en les seues coses i no recorda gens els valencians. Jo, en el cas dels blavers, m'ocuparia de l'infrafinançament als valencians, que reben uns 237 euros menys que la mitjana de ciutadans de l'estat espanyol".

Pep Amagat (amb to de veu alt)

Quantes veritats diu el teu germà, Bosch. Les organitzacions blaveres el que volen és la unitat d'Espanya i mantenir el lema del pancatalanisme. No poden veure els catalans i no els volen deixar anar: vaja quina contradicció.

Francament, és un postulat molt i molt avorrit això del no als països catalans, i això de l'anticatalanisme fa pudor. Ja fa massa anys que ho utilitzen, està passat de moda i és poc creïble. A veure, on són les seues creacions literàries, els seus cantants, els seus filòlegs i els seus estudiosos i així successivament? No hi ha prou amb anar soltant quatre passades de garrot pel carrer!

Una altra cosa diferent és que, a mi, a títol individual, m'agradaria que hi hagués una confederació de països amb cultures i llengua semblants. A mi m'agradaria, i no em fa gens de por dir-ho, entesos? Al qui li pique que es rasque.

En Bosch

Jo, per la meua part, no sóc propaïsos catalans. El meu germà que faça el que vulga, però un servidor és nacionalista valencià. Res a veure tampoc amb blavers i nacionalistes espanyols, ja que aquests són valencians que estan per la unitat d'Espanya. Parlen i escriuen en espanyol i algunes paraules i frases en valencià apitxat que heretaren del pare o la mare. Una llengua meitat valencià i meitat castellà de manera que sembla un valenyol ni que fora l'spanglish que es parla a Amèrica Nord i Central.

Amic blaver

Bé, el que s'ha de fer és respectar. És veritat que la gent d'allà dalt, de Catalunya, mentre hi vaig ser, en cap moment em va demostrar una actitud hostil i enemiga per ser valencià.

Pep Amagat

Per què creus tu que els PPCC són inventats?

Amic blaver (s'estira una miqueta l'orella)

Perquè sí.

Pep Amagat(el mira als ulls)

I per què sí?

Amic blaver (es frega l'ull dret)

Perquè ho dic jo i perquè diuen tots els blavers que això és un invent des del Principat per estendre el seu territori.

Pep Amagat

Però, home, què dius ara? Però, però que collons preteneu? Si en realitat em sembla que va ser un invent creat des del País Valencià.

Amic blaver

Segur que és cosa de Joan Fuster. Ara bé, si m'ho arribaren a explicar didàcticament i sense fanatismes, potser ho entendria. No dic que ho acceptaria, però, si més no, ho respectaria i diria que potser no és un invent, sinó que les raons són prou sòlides.

Pep Amagat

Els mateixos fanatismes que porten els altres a afirmar que no existeixen, sense deixar parlar i sense escoltar ni res. Sí, ja sé que vosaltres direu que són uns quants els violents, que aquest tipus de gent energúmena existeix al País Valencià i per tot arreu. A més a més, l'extrema dreta actua amb llibertat i sense que la policia faça res per aturar-los.

En Bosch(s'acarona la mandíbula)

Això, Pep, ja fa anys que dura. S'han reactivat quan han vist el que volien els col·legues del Principat. Heu vist el cartell i heu llegit el manifest per a la manifestació unitària del dia 18? Amic blaver, aniràs a eixa manifestació? Vols vindre amb mi?

Amic blaver

I tant que sí. Quedem en un lloc i anirem junts.