Dates i fets del 23 de novembre

2016.- Rita Barberà, alcaldessa de València entre 1991 i 2015 i senadora del Grup Mixt des de 2016, mor als 68 anys a causa d'un infart en un hotel de Madrid. Rita Barberà era investigada per diversos casos de corrupció en els quals va participar presumptament quan era alcaldessa.

2013.- Fa el seu traspàs a Alacant el periodista i escriptor Enrique Cerdán Tato, militant del Partit Comunista, cofundador de la Unió de Periodistes Valencians l'any 1079. Va ser cronista oficial de la vila d'Alacant. Escriptor compromés en la lluita per les llibertats individuals i col·lectives, va rebre el premi de les Lletres Valencianes l'any 1991 i el Premi Llibertat d'expressió l'any 2003.

Enrique Cerdán Tato, cofundador de la Unió de Periodistes Valencians

1995.- La llei del jurat entra en vigor en la justícia peninsular, la qual cosa significa que determinats delictes seran jutjats per un jurat format per 9 persones escollides a l'atzar i sense coneixements de lleis, les quals determinaran el veredicte de culpabilitat o innocència dels inculpats.

1922.- Naix a Sueca Joan Fuster. Considerat com un dels assagistes en català més important del segle XX.

1833.- Avalotats carlistes d'Oriola proclamen rei pretendent Carles de Borbó.

1802.- Arriben a Castelló els reis Carles IV i Maria Lluïsa.

1520.- Els síndics de la Germania de l'Alcúdia compareixen davant el procurador del senyor de la vila per protestar per alguns greuges i demasies, així com per la quantitat de rendes que havien de satisfer al senyor.