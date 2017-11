'9 pasos': el millor curtmetratge europeu és valencià

Eixa és la decisió que ha pres el jurat de Molins de Rei, un dels Festivals més importants de l'estat espanyol i un dels esdeveniments cinematogràfics europeus de gènere de terror més representatius. La peça audiovisual 9 pasos està dirigida pels valencians Marisa Crespo i Moisés Romera, dos cineastes que porten treballant junts des del seu primer projecte professional el 2004 titulat Sirenito, tots ells produïts sota el nom de Proyecta Films.

Un xiquet de 8 anys té por a la foscor i demana al seu pare que l’acompanye per la nit al bany. L'adult, ja cansat, el convida a repetir els passos que fa ell i així llevar-se per fi aquesta por. Però pareix que només 9 passos són massa com perquè siga tan senzill. Una història quotidiana convertida pels cineastes en una situació terrorífica, incòmoda i de molta tensió. "És la primera vegada que toquem aquest gènere", confessen els directors als micròfons de Cinestèsia, aclarint-nos que han fet aquest curtmetratge "per a agafar experiència al món del terror" i així poder rodar un llargmetratge d’aquesta temàtica amb més confiança. L’objectiu de Marisa Crespo i Moisés Romera és trobar finançament per al seu pròxim projecte: un llargmetratge de terror que esperen poder estrenar un dia al Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Sitges.

Per ara, l'èxit de 9 pasos és inqüestionable. Forma part del palmarés de Molins de Rei però també de Marbella, Alacant o Lund (Suècia); inicia així un camí de festivals que no pareix tindre límit. Els realitzadors valencians van avançar al programa radiofònic que el seu últim curtmetratge podrà veure's a València a l'esdeveniment del 21 de desembre, on se celebrarà 'El dia més curt', amb la projecció de diferents curtmetratges per tota la ciutat, un d'ells 9 pasos.

Al programa d'aquesta setmana, a més, celebrem l'aniversari d'un dels valencians més prestigiosos del segle XX, Joaquin Rodrigo, qui va nàixer un 22 de novembre del 1901. Un músic excel·lent que va deixar la seua petjada al cinema amb composicions originals i que continua fent-ho en produccions cinematogràfiques actuals gràcies a la seua coneguda composició del Concierto de Aranjuez.

Acabem el programa parlant de la sèrie de televisió La Casa de Papel, produïda per Atresmedia i que ha posat punt final a la seua trama aquesta mateixa setmana. Resolem alguns dels secrets amagats d'aquesta sèrie espanyola tan popular i critiquem l'última bogeria de Carlo Padial, Algo muy gordo, un fals documental protagonitzat per Berto Romero, on es narren les dificultats que dóna un rodatge ple d'efectes digitals.