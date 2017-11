Parèmies musicals - compàs 81

Per a un compositor és ben fàcil balafiar la seua carrera. Amb molestar i ofendre els intèrprets en té prou.

Li deien Maria, de cognom Rodrigo, compositora, alumna de Richard Strauss, companya d’estudis de W. Furtwängler i C. Orff, republicana, d’esquerres, compositora excel·lent. Ja podeu imaginar per què no apareix als manuals d’història de la música i als programes de mà.