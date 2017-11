Rajoy aplicarà el 155 a qui balle en campanya electoral

Miquel Iceta, consternat.

Mariano Rajoy, la Fiscalia, el ministre d'Interior Zoido i el Tribunal Constitucional en una altra mostra inequívoca de la separació de poders de l'estat espanyol han acordat que qualsevol mostra de ball, dansa o la més mínima coreografia siga declarada inconstitucional i, en cas d'incomplir-se, que se li apliquen, almenys, 155 mesures coercitives.

«Això de ballar, i més encara si és per animar les masses a dur a terme conductes lascives, no està previst en la Constitució espanyola. Prenguen nota de mi que camine ràpid i sóc l'antiluxúria total i, malgrat això, he aconseguit seduir un fum d'imbècils que em voten», ha declarat el president Rajoy mentre relliscava per la cinta del gimnàs de la Moncloa. Les reaccions, però, no s'han fet esperar.

El més afectat, sens dubte, ha estat Miquel Iceta, Dancing Queen, perquè no podrà representar l'espectacle transversal que tenia previst amb Ramon Espadaler, Villarejo i Duran i Lleida amb Pedro Sánchez fent els cors a l'estil Amy Winehouse: «No, no, no, no!».

Oriol Junqueras, els Jordis i els consellers empresonats que estaven assajant el «Rock de la càrcer» d'Elvis Presley també hauran de renunciar al seu numeret.

Inés Arrimadas i el Grup de Cors i Danses Ciudadanos, en canvi, podran representar «Banderita, tú eres roja, tú eres gualda» sense cap restricció perquè li ho ha cantat a cau d'orella el seu jefe Albert Primo de Rivera.

Carles Puigdemont tenia previst fer parella Junts per Catalunya amb el Maneken Pis de Brussel·les. No cal dir que això ha estat considerat a banda d'anticonstitucional, pornogràfic. «Un xiquet pixant al mig del carrer, por el amor de Dios!», ha dit escandalitzada la vice Soraya Sáenz de Santamaria.

Per últim, Xavier Garcia Albiol, candidat del PP, ha promès que si guanya les eleccions la gent que balle en TV3 seran persones normals com ell. Ben normal, això.

Tot això demostra que aquestes eleccions seran ben mogudes.