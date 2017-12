Dates i fets del 2 de desembre

1997.- Paco Roig abandona la presidència del València CF, càrrec que passa a ocupar el vicepresident Pedro Cortés.

1940.- Naix a Xàtiva Ramon Pelegero Sanchis, més conegut per Raimon. Llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona, va entrar en contacte amb el moviment de "la Nova Cançó" l'any 1963. Tot i rebre guardons i reconeixements per tot arreu, al País Valencià la consideració de símbol "catalanista" li ha reportat històricament, i fins fa ben poc, una total marginació.

1932.- Mor a Madrid Amadeu Vives i Roig, compositor que tingué un gran èxit amb sarsueles com Bohemios, Maruxa, Doña Francisquita i òperes com Arthús i Euda d’Uriach. També va estar compositor de melodies tan populars com L’emigrant i La balanguera.

1890.- Mor a Castelló Juan Cardona Vives, sacerdot i filantrop. Fou prior de Lledó, arxipreste de Castelló de la Plana i fill predilecte d’aquesta ciutat. S'ha de dir que, juntament amb el bisbe Climent, una de les figures eclesiàstiques castelloneres més rellevants en tota la història de la ciutat, dotà d'institucions caritatives la vila amb recursos seus i de la seua família.

1326.- Primeres constitucions de l'Orde militar de Montesa, fundada per Jaume II el Just després de la supressió del Temple, les possessions d'aquesta li foren assignades, juntament amb les dels hospitalers, al Regne de València.

1302.- El senyor de Moixent expulsa els musulmans d ela vila i la repobla, a fur de València, amb cristians.

Jaume II

1291.- Matrimoni de Jaume II d'Aragó amb la filla de Sanç IV de Castella. Els dos monarques empenyoraren deu castells cadascú en senyal del manteniment del compromís matrimonial que segellava el tractat de pau signat tres dies abans.