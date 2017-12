L'última pel·lícula del guanyador del Goya Carlos Marques-Mercet es pot veure a València

El divendres 24 de novembre s'estrenà a tot l'estat espanyol Tierra firme, un film dirigit per Carlos Marques-Marcet, guanyador del Goya a millor director novell el 2015 per 10.000km, una història crua i aspra sobre les relacions afectives a distància magistralment interpretada per Natàlia Tena i David Verdaguer, els quals també repeteixen en esta Tierra firme juntament amb dues grans actrius com són Oona Chaplin i sa mare a la ficció i la realitat, Geraldine Chaplin. La pel·lícula és una comèdia amb tints dramàtics que parla sobre l'elecció d'una parella lèsbica formada per Kat i Eva que decideixen tindre un fill amb l'ajuda del Roger, amic de la Kat. A tot el País Valencià només la podem vore als Cinemes Babel de València.

El director, que passà pels micròfons de Cinestèsia, admeté que aquest projecte era més ambiciós que el primer i també una mena d'antítesi. Si bé 10.000km era obscura i un poc depriment, amb Tierra firme volia fer una declaració d'amor a l'amistat, a l'equilibri entre racionalitat i bogeria, a fer-se major o a la maternitat. La cinta, de coproducció catalana i anglesa, ha estat rodada, en la seua major part, als canals de Londres amb vaixells reals que utilitza la gent per a viure. "Als vaixells no han de pagar lloguer però els obliguen a moure's constantment i m'agradava eixa mena de nomadisme modern, ja que 5000 persones viuen així actualment a Londres. Parla molt de la precarietat d'aquesta societat i m'interessava com un element més de la pel·lícula", contava el director. A més, Carlos Marques-Marcet avançà que ja treballa en el seu proper projecte, rodat a la seua casa, que també tracta sobre la maternitat, amb David Verdaguer i que podria allargar-se fins el 2019.

La sèrie noruega Skam serà l'aposta de Cinestèsia per a l'apartat de 'La joia desconeguda', en la qual volem donar veu a projectes audiovisuals que considerem imprescindibles però que, per una raó o altra, no són tant reconeguts com deurien. Aquesta sèrie, amb molt poca publicitat, ha aconseguit trencar rècords d'audiència als països nòrdics, sobretot entre el públic adolescent pel seu tractament de temàtiques tant sensibles i properes a la gent jove com el bullying, l'assetjament, la sexualitat, l'anorèxia...

Per a acabar el programa d'aquesta setmana, aprofitant l'avinentesa de l'estrena de Wonder, on Jacob Tremblay, el jove actor prodig,i interpreta un xiquet amb malformació facial de manera natural, crua i optimista, Cinestèsia repassarà la història del cinema des de Freaks fins a la darrera El fantasma de la ópera per a parlar de com s'han representat les deformitats i malalties físiques a la gran pantalla.