Vos he de contar una coseta que, potser, no sabíeu encara.

Voreu, resulta que el dissabte de vesprada, a València, al cap i casal, hi ha una manifestació per a reclamar un #FinançamentJust per al Poble Valencià. I vosaltres vos preguntareu:

Què és això del finançament?

Doncs molt senzill. El finançament són els diners que les nostres institucions reben per a atendre les nostres necessitats. Per a Dependència, Educació, Sanitat, Ocupació, Benestar Social, Cultura, Habitatge, Rodalia, Infraestructures, Joventut, Medi Ambient, Investigació, Innovació... per a tot.

Una altra pregunta que vos podeu fer és:

Per què dieu que no tenim un finançament just?

Doncs perquè som l'únic territori de l'estat espanyol que, tot i que té una renda inferior a la mitjana de l'Estat, és a dir, que som pobres, aportem més d'allò que rebem, com si fórem rics.

Això és intolerable i, si volem canviar-ho, hem de donar un colp a la taula, hem de fer sentir la nostra veu, les nostres demandes a Madrid i el dia de fer-ho és aquest dissabte, a les 18 hores, a València.

No hi pot faltar ningú. Ens hi juguem molt.

És la mestra de la nostra filla allò que ens hi juguem, la doctora i l'infermer del nostre centre de salut, són els avaluadors de la llei de dependència, la creació de llocs de treball de qualitat, els trens de rodalia als nostres pobles, les beques universitàries, el suport econòmic a la investigació, la tornada de la nostra gent, la inversió en la indústria cultural, la lluita contra el despoblament que pateixen els nostres pobles, la construcció d'infraestructures dignes que permeten vertebrar com cal el nostre territori... Tot açò i més és el que ens juguem les valencianes i els valencians.

Així que dissabte, sense cap mena d'excusa,

ESPEREM TOT EL MÓN EN LA MANIFESTACIÓ.