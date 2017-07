L’extrema dreta atacant la Mediterrània

“S’està produint una invasió. Cada setmana, cada dia, cada hora, els vaixells amb immigrants il·legals inunden les aigües europees. Aquesta immensa immigració està canviant la cara del nostre continent. Estem perdent la nostra seguretat i la nostra forma de vida i hi ha el perill que els europeus es converteixin en una minoria a les nostres pròpies terres europees”.

Així comença la descripció de la missió de Defend Europe, organització que es disposa a salvar del mal de la migració totes les persones europees que correm el perill de patir els danys i perjudicis d’aquest fenomen. Perquè és clar, no ho negueu, la vostra vida ha canviat radicalment des que tantes persones d’altres països han arribat a les costes del nostre país o han aconseguit l’estatut de refugiades a les nostres ciutats. Ja no aneu a comprar el pa cada matí, ni a treballar tranquil·lament, patint per si una bomba fa explotar l’autobús en què viatgeu des de fa anys. Ja no dineu a les dos ni sopeu a les nou, no preneu la fresca les nits d’estiu, ni eixiu a prendre cerveses. Els que anàveu a missa heu deixat de fer-ho, els culturetes ja no visiteu museus i els festivalers vos quedeu en casa tots els dissabtes a la nit. Perquè la invasió de les persones migrants està fent que perdem la nostra forma de vida.

Amb la intenció de salvar-nos, un grup de joves han decidit –oh, gràcies!– sacrificar les seues vacances d’estiu i llençar-se en vaixell a la Mediterrània “perquè Europa no es convertisca en Àfrica”. Gràcies a les donacions de simpatitzants eternament agraïts a aquest grup que els permetrà poder gaudir en pau de les seues vacances, Defend Europe ha llogat un vaixell de Djibuti –poca broma!– amb capità inclós i pretén passar l’estiu patrullant les costes de Líbia. La imatge és del tot rocambolesca: joves del centre d’Europa atrinxerats enmig la mar i preparats per notificar a la policia costanera l’arribada de barques amb migrants, disposats a rescatar-los per retornar-los al seu país i amb la intenció de punxar totes les barques que es troben abandonades perquè ningú no les puga tornar a utilitzar. No, no penseu malament, és que volen salvar les persones migrants de les màfies i de les ONGs, principal enemic declarat de Defend Europe. Oh, quin detall!

Entre els seus referents –agafeu-vos a la cadira–, citen Frontex o les autoritats líbies, qui ja ha dit que el treball que fan les ONGs afavoreix l’arribada de més persones a les costes d’Europa. I a la Unió Europea li fan palmes les orelles de saber que ara l’agència Frontex comptarà amb la complicitat d’un grup de joves per al control improvisat de les fronteres? On ha anat a parar l’Europa dels drets humans?

Així que valencianes, valencians: tranquil·les, podreu gaudir a gust de les vostres vacances, respectant els vostres costums i modes de vida, que un vaixell de Djibuti carregat d’europeus sense cervell ha arribat a la Mediterrània per salvaguardar la nostra pau. I si voleu contribuir a la causa o vos interessa el merchandising, teclegeu a Google “Defend Europe T-shirt” i adquiriu una de les meravelloses samarretes amb el lema: “My land-My brothers-My heritage” (“La meua terra-Els meus germans-El meu patrimoni”, molt patriòtic tot) acompanyats del dibuix d’una ametralladora. I què visca la llibertat!