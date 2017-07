A l'estiu, tot el món riu

Estiu és temps de vacances. Estiu és temps de desconnectar el cervell. Estiu és temps de deixar de costat qualsevol preocupació i pensar que tot és foc i borumballa. Estiu és pau. Estiu és sol. Estiu es tovalla i arena. Estiu és veure pel·lícules de l’Oest a Canal 9 mentre prens orxata i fartons. Estiu és fer autodefinits amb boli BIC. Estiu és dones fent-se les mamelles morenes a la platja del Saler. Estiu és tindre un romanç que saps que sols durarà tres mesos. Estiu és apagar el telèfon mòbil. Estiu és anar a “Akuarela” amb els companys de feina i renegar perquè són tot crios i “segur que els enganyen amb garrafó”. Estiu és dur als teus amics estrangers a La Pepica a menjar paella. Estiu és botar-te la dieta perquè no hi ha persona que puga resistir-se a les dolçors de La Beata Inés. Estiu és anar amb el teu grupet de festa al Perelló i pensar-te que eres el més 'guai' de la teua urbanització. Estiu és enviar els xiquets de campament perquè no saps què fer amb ells. Estiu és enviar els xiquets a casa de la iaia perquè necessites temps per a tu. Estiu és anar a berenar a Daniel i encara, damunt, creure’t original. Estiu és no obrir el correu electrònic de la feina. Estiu és fer la maleta. Estiu és desfer la maleta. Estiu és pelar-se el nas perquè has pres massa el sol i ni has olorat la protección solar. Estiu és el Grand Prix. Estiu són els especials de Babalà a qualsevol piscina amb aparença dubtosa. Estiu són els quaderns de Vacaciones Santillana. Estiu és el minibús de Granero entrant a la platja del Rei. Estiu és el 'mercaet' del divendres al Mareny. Estiu és Georgie Dann. Estiu és Maria Abradelo. Estiu és Ylenia. Estiu és fer ruta per veure a la orquesta Montecarlo en tants pobles com siga posible. Estiu és poder anar a la mar sempre que la calor t’agobie. Estiu és no gastar massa diners perquè la calor et lleva la gana. Estiu és tot això, clar: però no si vius a Madrid. Estiu a Madrid és cremar-te quan ixes al carrer. Estiu és no poder a la mar (perquè no n'hi ha). Estiu és gastar-te 4’50 euros sempre que vols anar a la piscina. Estiu és suar com si tingueres un fill a la presó. Estiu és haver de conformar-te amb orxata Chufi perquè és la única que et venen al Carrefour 24h de la plaça de Lavapiés. Estiu és estovar-te a la brossa del Retiro per tindre l’absurda sensació que corre “algo de fresca”. Estiu és passejar per Madrid Rio i desitjar que arribe la tardor tan prompte com siga posible. Estiu és renyir amb la web de Renfe per tal d’aconseguir bitllets d’AVE a bon preu per anar… Endevineu on? Sí, a la mar. Perquè en estiu, a Madrid no tot el món riu… Però almenys cal intentar-ho.