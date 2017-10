Per què tinc ganes que el temps passe de pressa?

Per què la Unión de Oficiales de la Guardia Civil denuncia la periodista Mònica Terribas? Què és l’ordre públic? Què és una conducta dolosa? Per què a mi em dol especialment que una dona diga que uns agents la grapejaren durant el desallotjament d’un col·legi l’1 d’octubre? Per què Interior porta Ada Colau a la Fiscalia General de l’Estat per denunciar públicament aquesta suposada agressió sexual i d’altres? Per què acostumem a posar en dubte les agressions sexuals i l’assetjament que pateixen les dones? Què és la proporcionalitat? Què és la llibertat d’expressió?

Per què el Ministeri de l’Interior es desbordà a causa de les peticions de policies que volien anar a Catalunya a retirar urnes? Per què els crits de “¡A por ellos!” que desenes de ciutadans llançaren a cotxes de la Guardia Civil quan marxaven cap a Catalunya no es considera apologia de la violència? Piolín, de veritat?

Per què Soraya ens mirava fixament diumenge al migdia dient-nos que no hi havia referèndum? Per què aparegué Rajoy dient el mateix a la nit? Per què no passaren el dia passejant i veient la televisió i dinant amb amics si no hi havia referèndum? Per què el 2 d’octubre no vaig poder veure més de 10 minuts del Telenotícies de TV3? Té un límit la nostra capacitat de veure actes violents? Per què els reis semblen de cartó pedra? Per què em preocupen tant els discursos de les nou de la nit?

Què passa pel cap d’un home que camina sol per a sentir-se capaç d’insultar i mostrar-se agressiu davant de centenars de manifestants que recorrien, de forma pacífica, els carrers de València diumenge passat? Per què no tenia por eixe home, que era un contra cent, dos-cents o tres-cents? Per què, en casos com aquests, sí que som capaços de reprimir reaccions violentes a actes com aquest? Per què ningú no va convocar una vaga general a València? Per què no secundàrem l’aturada, tret d’alguns casos?

Per què vaig tindre ganes de riure quan algú de cognom Guerra –de nom, Alfonso– digué que, si cal, s’hauria de fer servir l’exèrcit? Per què riem quan necessitem plorar? Tindre por és riure quan vols plorar?