Escola Valenciana felicita l’acadèmica Carme Miquel pel nomenament com a filla predilecta de la Nucia

L'Ajuntament de la Nucia ha nomenat recentment Carme Miquel com a filla predilecta d'aquest municipi. Davant aquest reconeixement, Escola Valenciana, de la qual va ser la primera presidenta l'any 1983, s'ha sumat a aquest homenatge. Així, el president de l'entitat cívica ha expressat que "en nom de la institució que represente he de dir que ens sentim especialment contents amb l'homenatge amb què l’Ajuntament de la Nucia ha reconegut Carme Miquel pel seu bagatge i les aportacions que ha fet al món de l’Educació i la Cultura, en majúscules".

Amb Carme Mique al capdavant, l’entitat cívica encetava l’embrió del que ara per ara és la Federació d’Associacions per la Llengua, constituïda per 28 entitats que protegeixen la llengua i la cultura arreu del País Valencià amb una estructura comarcal.

Carme Miquel és una de les persones essencials d’Escola Valenciana. Ha estat vinculada als moviments de renovació pedagògica i és remarcable la seua tasca cabdal com a empelt capaç d’unir diferents sensibilitats i encoratjar els joves a prendre el testimoni de la defensa de les arrels i la identitat des de diferents àmbits: l’ensenyament, la cultura i l’acadèmia.

És autora de diversos llibres de narrativa infantil i juvenil. Amb la novel·la Aigua en cistella, guanyà el premi de novel·la Ciutat d’Alzira l’any 1998, que atorga l’editorial Bromera. Carme Miquel té una columna d’opinió en el diari Levante. El 1995, l’escriptora va rebre el Premi d’Honor Jaume I per les seues actuacions en el camp cívic i cultural, i va ser nomenada Miquelet d’Honor per la Societat Coral el Micalet de València. El 2005, aquesta dona incombustible va ser nomenada Porrot d’Honor de les Lletres Valencianes de Silla i en 2016 fou nomenada acadèmica de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Escola Valenciana reconegué tota la seua obra en 2015 i li atorgà el guardó a la Trajectòria Individual en la Nit, el lliurament de premis anual de l’entitat.