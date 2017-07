Andreu Valor i la Música Nova d'Alcoi protagonitzen un 'Bandautòrium' amb sabor a aniversari

El cantautor contestà i la banda alcoiana oferiran aquest dissabte un concert a l’auditori Amando Blanquer per celebrar els seus anys de trajectòria musical

Andreu Valor i la Societat Musical Nova d’Alcoi oferiran aquest dissabte el concert 'Bandautòrium' en l’auditori Amando Blanquer, en el parc de la zona Nord d'Alcoi. Serà una audició especial ja que se celebraran els 175 anys de la banda alcoiana i els 10 anys de trajectòria musical del cantautor contestà.

Els músics i el grup d’Andreu Valor interpretaran més de dotze cançons amb lletres de Valor i amb arranjaments del compositor Ramón Garcia i Soler. Un espectacle simfònic en què els músics de la Nova estan treballant des de fa més de tres mesos i que ja han iniciat el compte enrere per al gran dia amb els últims assajos. "Estem tots amb molta il·lusió i amb ganes de fer aquest concert i els assajos que ens queden aquesta setmana", explica José Antonio Llinares, president de la Música Nova d’Alcoi.

Andreu Valor destaca del projecte que, "desprès d’un temps de preparació, està sent una realitat". Durant aquests mesos, el cantautor de Cocentaina, està fent una gira amb 'Bandautòrium' que tindrà la seua parada a Alcoi aquest 15 de juliol i serà una actuació molt especial. Segons assenyala el cantautor "s'ajunten molts astres en comú, és el 175é aniversari d’una banda tan important, i nosaltres som del poble veí que sempre tenim com a referència Alcoi. La veritat és que tindre aquest tipus de circumstàncies és una de les coses que ens fa sentir super orgullosos per la possibilitat”.