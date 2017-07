El deute per habitant de Pedreguer se situa en 167 euros, davant els 479 de 2011

L'Ajuntament de Pedreguer ha donat a conéixer el nivell d'endeutament del consistori el qual ha viscut una reducció important. A l’inici de la legislatura anterior, al juny de 2011, el deute de l’Ajuntament de Pedreguer ascendia a la quantitat de 4.491.767,36 euros, cosa que suposava un endeutament del 75% dels ingressos corrents, entre els diners que es devien als bancs i les factures pendents de pagament, segons fonts de l'equip de govern.

Al desembre de 2016, eixe mateix deute va situar-se al voltant dels 2 milions (28%), d’acord amb les dades oficials de deutes municipals a 31 de desembre de 2016 publicades pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. Però és que, amb la darrera modificació de crèdit aprovada en la sessió plenària del 29 de juny passat, que ha servit per a destinar part del romanent municipal a reduir deute, ha passat a situar-se en 1.245.609,54 euros, que percentualment representa el 16% dels ingressos corrents. És a dir, que entre 2011 i 2017 "el deute municipal s’ha reduït del 75 al 16%", segons expliquen des del Consistori.

Al 2011, dels més de 8.000 pobles de tot l’Estat, Pedreguer se situava en la posició 1.457 pel que fa a endeutament (el poble situat en la posició 1 seria el més endeutat de l’Estat), amb un deute de 479 euros per cada pedreguer/a. En canvi, al desembre de 2016, el municipi s’ha allunyat dels pobles més endeutats, i s'ha situat en la posició 2.242, amb un deute de 264€ per cada pedreguer/a. Amb l’amortització anticipada aprovada el 29 de juny, el deute per habitant ha passat a situar-se en els 167 euros.

Tal com ha assenyalat Sergi Ferrús, alcalde i regidor d’Hisenda, l’esmentada reducció del deute significa "que l’equip de govern i l’Ajuntament estan fent les coses com cal, treballant amb prudència i sentit de la responsabilitat de la mà dels servicis financers de la casa, als quals cal agrair el seu treball constant i rigorós".