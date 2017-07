Meliana remodelarà la llar dels jubilats gràcies a la incorporació de 463.000 euros al pressupost

La bona situació econòmica de l'Ajuntament de Meliana permetrà millorar la qualitat de vida dels seus veïns, i en especial dels més majors, amb la remodelació de la llar dels jubilats. En el darrer ple, l'Ajuntament de Meliana hi va incorporar 463.000 euros més procedents, en aquest cas, del superàvit del 2016. Aquests diners s'afigen a la incorporació d'un milió més que ja es va realitzar al maig. Així, els pressupostos del 2017 inicialment aprovats, de 6,6 milions d'euros, finalment superaran amb escreix els 8 milions d'euros.

La regidora d'Hisenda i alcaldessa accidental, Maria Pilar Asensio, afirma que, "l'Ajuntament ha hagut d'esperar que el govern de l'Estat aprovara la setmana passada els pressupostos generals de l'Estat per a poder incorporar el nostre superàvit. Aquests diners es podran destinar a inversions financerament sostenibles, tal com es recull en les bases d'execució de l'Estat".

Aquesta situació aliena a l'Ajuntament ha fet que es retarden alguns dels projectes que ja estan programats des de fa temps. Com explica la responsable, "una part important d'aquests diners es destinaran a la remodelació integral de la llar dels jubilats, 230.000 euros, amb la finalitat de convertir-la en un Centre Integral de Majors homologat per la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives". Un projecte que també adequarà l'edifici als criteris d'eficiència energètica.

Una altra de les destinacions de les inversions serà la via pública, 160.000€. Bàsicament, per a completar l'actuació del Pla Provincial d'Obres i Serveis del 2017, en què hi ha prevista una actuació important a l'eix carrer València - carrer Juli Benlloch. També s'incorporen 25.000 euros per a completar les partides vinculades a la rehabilitació del palauet de Nolla, on hi ha previstes dos fases més d'actuació.

Finalment, conclou Asensio que "s'implementen les partides destinades a l'ús i l'adquisició de programes informàtics amb la finalitat de preparar l'Ajuntament per a l'administració electrònica”. També s'hi incorporen uns 50.000 euros, que faran un total de 113.000 euros. Amb aquesta injecció econòmica no s'esgota el total del superàvit del 2016, que fou de 620.000 euros, però s'ajusta a les consideracions fixades per la Intervenció municipal per al compliment dels diferents paràmetres econòmics estrictes marcats pel Ministeri d'Hisenda.