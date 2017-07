Tavernes acull un festival innovador on es fusiona la música tradicional valenciana i el flamenc

El paratge del Clot de la Font acollirà aquest espectacle el dimecres dia 12 de juliol, dia de la Sang.

La XXV edició del Festival 'Sete Sóis Sete Luas' començarà el dimecres dia 12 de juliol a les 20.30 hores amb Josep Aparicio, 'Apa'. Flamencianes és el treball en què aprofundeix en la diversitat de melodies, patrons i formes, ja que beu de dos estils que són cosins germans: el flamenc i la música tradicional valenciana.

En aquest treball, moltes lletres dels temes interpretats són poemes d’autors valencians i catalans. Per tant, en aquest últim i versàtil espectacle de Josep Aparicio, 'Apa', es poden trobar cants per buleries, fandangos, tangos, boleros, cants de batre i un bellíssim cant d'estil valencià.

Per al dia 10 d’agost a les 20 hores s’ha organitzat un concert homenatge al poeta Vicent Andrés Estelles, Sis veus per al poeta, en l’ermita de Sant Llorenç. Es tracta d’un projecte impulsat en homenatge al gran poeta valencià del segle XX. L’espectacle, que aborda la seua poesia des de la música tradicional valenciana, està dissenyat i posat en escena per sis dones, que han adaptat els versos del poeta als estils més arrelats a la tradició musical valenciana, i fins i tot han compost per a l’ocasió algunes peces d’inspiració tradicional.

El Parc del Llac en la platja de la Goleta de Tavernes serà, com cada any, un altre dels escenaris on actuaran grups estrangers, provinents de França, Itàlia, Cap Verd i Portugal.

El grup Aywa, que actuarà el dia 11 d’agost a les 22.30 hores, té el seu lloc en la música de fusió contemporània. El dia 12 hi aterrarà Agricantus, un important i conegut grup italià de world music que des del 1979 presenta un magnífic treball musical dedicat a la barreja d’estils, idiomes, dialectes, sons moderns i antics; instruments musicals amb combinació de veus, tambors, guitarres, seqüenciadors, percussió, instruments de vent, baix i teclats.

En la producció original del Festival 'Sete Sóis Sete Luas' hi participen 5 músics prestigiosos de l’illa de Brava, Brava 7 LuasBand. Serà el dia 13 d’agost a les 22.30 hores. El seu repertori presenta músiques tradicionals, composicions originals i nous arranjaments inspirats en la cultura de l’illa. I el dilluns 14 d’agost arribarà RãoKyao, virtuós de la flauta de canya. Influències de Goa, Xina, Macau, Àfrica de l’oest i Brasil es retroben en les seues exploracions musicals.

A més de la música, el festival oferirà un taller de cuina d’Eslovènia del dia 9 al 11 d’agost de la mà de Filip Matjaž, un cuiner jove que ve de la ciutat de Piran i és membre de l’agrupació nacional d’Eslovènia de xefs.