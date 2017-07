Brodsky Quartet obri el Festival Residències de Música de Cambra de Godella

El Festival Residències de Música de Cambra de Godella enceta la seua novena edició amb un concert de luxe. El grup amb prestigi mundial Brodsky Quartet aterra en aquesta localitat de l'Horta Nord per a oferir el concert inaugural junt amb el clarinetista i director de l'esdeveniment, Joan Enric Lluna. Divendres 7 de juliol, diferents obres d'Stravinsky, Weber i Ravel sonaran al Teatre Capitolio a partir de les 20.30 hores.

Aquest será el primer dels 7 concerts que té programats el festival. Des del dia 6 fins al 16 de juliol, més de 30 artistes convidats, nacionals i internacionals, oferiran els seus repertoris. Músics de la talla de l'Elan Quintet, Juan Carlos Garvayo, Joseph-Marice Weder, Higinio Arrué o Paul Barker, entre d'altres, formen part del cartell.

Segons assenyala l'alcaldessa de Godella, Eva Sanchis, "aquest festival posa Godella a l’avantguarda mundial dels festivals de música de cambra". Per això, fa una crida "a la ciutadania i a les institucions privades perquè facen de mecenes d'iniciatives com aquesta, que no poden sobreviure només de les ajudes de les institucions".

Enguany, amb motiu del 50é aniversari de la mort de Manuel Palau, al festival sonarà el seu quartet de corda en estil popular i altres obres encarregades a joves compositors i basades en la seua música. A més, el 9 de juliol es produirà al Teatre Capitolio l'estrena mundial de l'obra Cinc cançons de pau, de Paul Barker, que aposta per la música de cambra escenificada. El mateix compositor impartirà un taller amb aquesta temática destinat als joves participants.

Durant els 10 dies que dura aquesta IX edició, els músics també interpretaran obres de Kurt Weill, Onslow, Dvořák, Beethoven, Mendelssohn o Mozart en els diferents concerts.

Com cada any, els joves estudiants de música participaran als tallers i activitats i realizaran el seu propi concert. A més, també disfrutaran d'altres recitals en els quals treballaran al costat de músics professionals. Per al director del festival, Joan Enric Lluna, aquest "ofereix la possibilitat de viure la música en estat pur i de molt a prop. Es pot conviure amb els artistes, escoltar-los, interpretar magnífica música i, a més, se'ls pots veure parlant, assajant, reflexionant sobre la música i sobre les seues vivències".

Tots els concerts tindran lloc al Teatre Capitolio i Villa Eugenia. Les entrades es poden adquirir a les taquilles en el moment del concert o de manera anticipada en la web de l'Ajuntament de Godella.