Les obres realitzades al barranc Pasqual evitaran inundacions al nucli urbà de Puçol

Les inundacions ja no seran un problema per als veïns de Puçol. Les obres finalitzades del desviament del barranc Pasqual d’aquesta localitat evitaran que l’aigua entre al municipi durant els episodis de gota freda.

La Generalitat Valenciana, al 2008, començà les actuacions per a evitar les inundacions, però es van interrompre a causa de la crisi. Des de setembre del 2015 es va recuperar el projecte, adaptant-lo a les noves directrius tècniques i aquest mes han finalitzat les obres, amb una inversió total de 18.325.000 euros.

El nou llit té 600 metres de longitud i uneix el barranc Pasqual amb el del Puig. El projecte també ha canalitzat 1.500 metres de barranc en el polígon industrial Camp Anníbal i, finalment, ha suposat ampliar el llit del barranc del Puig en els últims 4.000 metres, fins a la seua desembocadura en el Mediterrani, per a poder acollir el cabal conjunt dels dos barrancs.

L'alcaldessa de Puçol, Lola Sánchez explica que "el barranc recorre el nucli urbà de Puçol de sud a nord, paral·lel a l'antiga carretera de Barcelona, fins que es desvia cap a l'est en la zona del Vallet i a penes uns metres més enllà, en el Camí Fons, el barranc s'estreny i pràcticament desapareix. Com no pot absorbir en el tram final les grans revingudes, aquestes tornen pel llit cap arrere i s'han arribat a produir inundacions en èpoques de gota freda".

La regidora d'Urbanisme, Ana Gómez recalca que "ha calgut ampliar el pont sobre l'autovia V-21 i el del camí del Puig, a més d'adequar al nou llit del de l'antiga via Xurra i, paral·lelament, ha calgut construir dos nous ponts, un junt a la platja i un altre en el camí Fernando".

Encara que costoses, les actuacions sobre els ponts existents no han sigut les que més temps han necessitat, ja que el nou barranc ha hagut de solucionar dos problemes tècnics més complexos: l'encreuament amb la séquia de Montcada (que finalment s'ha realitzat davall el traçat actual de la séquia) i la intersecció amb el gaseoducte (el nou traçat del qual passa per baix del barranc).