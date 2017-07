Canals estudia una baixada d’impostos perquè el Consistori no té cap deute bancari

L'informe anual del Ministeri d'Hisenda que radiografia la càrrega financera dels ajuntaments situa Canals, juntament amb Carlet, com a única localitat del País Valencià, amb més de 10.000 habitants censats, amb zero deutes al capítol de despeses financeres. Una bona notícia que com assenyala el regidor d'Economia i Hisenda, Antoni Orea, "repercutirà en la millora dels serveis i de la qualitat de vida dels ciutadans de Canals", tant és així que des de l'equip de govern "s'està treballant en la possibilitat d'una baixada dels impostos de cara als propers exercicis".

Com ha recordat Orea, l'Ajuntament "no té cap deute bancari des del 2015. L'únic que hi ha és un deute administratiu pel que fa a la participació d'impostos estatals de 16.000 euros". Una quantitat mínima per a una població com Canals i que com ha avançat l'edil “a l'octubre estarà totalment esmenat el deute adquirit".

Així mateix, una altra mostra de la bona solvència econòmica d'aquest ajuntament és que, ara per ara, s'està pagant els proveïdors 15 dies abans del que marca la Llei.