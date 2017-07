Paiporta ja aplica la bonificació del 95% de l'IBI que reclamen les societats musicals

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) va presentar aquesta setmana a la directora general de Cultura, Carmen Amoraga, la proposta perquè les societats musicals del País Valencià siguen declarades Bé d’interès Cultural (BIC) amb tots els beneficis i ajudes institucionals que pot reportar l'aprovació d'aquesta reivindicació.

En aquest sentit, ja hi ha ajuntaments com el de Paiporta que aplica la bonificació del 95% en l'Impost de Béns Immobles (IBI) que han de pagar les societats musicals de la localitat, la Unió Musical i la Banda Primitiva. Un altre ajuntament, el d'Alzira, fa temps que no cobra aquest impost a la Societat Musical (SMA). Per altra banda, la banda alzirenya està exempta de factuar amb IVA ja que va ser declarada d'Utilitat Pública per l'Estat espanyol.

Aquesta mesura, que ara reclamen al Consell la totalitat de les societats del país, fou introduïda a Paiporta en la modificació de les ordenances del passat 28 d'octubre, i en el ple d'aquest dijous es va aprovar la rebaixa per a enguany després de la petició de les mateixes bandes. La moció va comptar amb el suport de tots els grups polítics amb representació en el ple i es va aprovar per unanimitat.

“A l'octubre vam atendre una petició històrica de les societats musicals”, va afirmar durant el ple la regidora d'Hisenda i Administració General, Beatriz Jiménez, que va informar que “per a donar cobertura a les escoles de música es necessita un edifici gran, que implica una despesa alta en IBI”, i que “la llei contempla l'aplicació d'aquesta bonificació per raons culturals o d'interés social”, com n'és el cas. Les bandes de música i les seues escoles, segons va concloure Jiménez, “fan molt de bé al poble, compten amb la participació de moltes xiquetes i xiquets, i mereixien tindre aquesta bonificació”.

Cal recordar que la declaració de BIC a les societats musicals proporcionaria també ajudes orientades cap a la construcció, adquisició i reparació dels seus actius tangibles i intangibles (edificis, auditoris, locals socials, instruments, mobiliari, TICs, béns susceptibles de propietat intel·lectual, etc.) i també la posada a la seua disposició de locals públics per a desenvolupar la seua activitat, la creació de programes de protecció, recuperació i digitalització d’arxius, la generació d’instruments financers fàcils d’assimilar per al col·lectiu o el suport per a certàmens, festivals i beques.