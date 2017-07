Les excavacions iniciades al poblat fortificat de Castellar d’Alcoi tractaran de documentar la muralla

Per segon any consecutiu, durant aquest mes de juliol es realitzen excavacions arqueològiques al jaciment del Castellar d’Alcoi. Aquestes tasques estan autoritzades per la Direcció General de Cultura i Patrimoni, i finançades per l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d'Alcoi.

El projecte s'ha impulsat des del Museu Arqueològic Municipal 'Camil Visedo Moltó', institució que custodiarà i exposarà les troballes que puguen produir-se. La investigació està dirigida per l'arqueòleg Germán Pérez Botí, autor de diversos estudis sobre aquest jaciment i professor del col·legi Carmelites-La Presentació, centre educatiu que també col·labora en els treballs. L'equip que participa està integrat per quatre arqueòlegs, exalumnes del col·legi, estudiants de grau de la Universitat Complutense de Madrid i de màster de la Universitat d'Alacant.

Els objectius principals d'aquest any consisteixen a marcar el perímetre de l'aljub trobat en la campanya d'excavació de l'any passat, documentar la muralla i la porta principal d'accés al poblat, així com comprovar la seua llarga pervivència històrica a través de la documentació estratigràfica.

Dissabte que ve, 15 de juliol, es realitzarà una visita al Castellar per a totes aquelles persones que vulguen conéixer de primera mà el procés d'excavació i la història d'aquest important jaciment medieval. L'excursió eixirà des del ‘Collao’ a les 9 hores i no es requereix reserva.