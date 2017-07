El Ribajazz arriba a Riba-roja de les mà de músics valencians i internacionals de gran prestigi

El saxofonista Kiko Berenguer i l’harmonicista Antonio Serrano actuaran en l’Auditori Municipal

Després d’una reeixida primera edició, l’Ajuntament de Riba-roja de Túria celebrarà els pròxims 13, 14 i 15 de juliol el II Ribajazz, un esdeveniment que uneix un festival de Jazz i un seminari de Jazz i Música Moderna que inundarà el municipi de Riba-roja de Túria durant tres dies.

Aquest seminari brinda als alumnes una oportunitat d’aprenentatge intensiu de la mà de grandíssims professionals com Carme Canella (veu) o Matt Baker (contrabaix).

En la seua primera edició, els aficionats a aquest tipus de música van gaudir dels concerts de la Big Band En Clau de Jazz, Joan Soler & La Banda Sonora, o el concert de clausura del Seminari de Jazz dels alumnes i els professors del Seminari. També va sonar jazz per tota la ciutat amb la Ribajazz Dixie Band.

Enguany, el Festival se celebrarà en l’Auditori Municipal de Riba-roja de Túria, i comptarà amb la presència del saxofonista valencià Kiko Berenguer, que fusionarà jazz i flamenc en la presentació del seu nou disc Aire, el dia 13 de juliol.

La revista especialitzada ‘Quaderns de Jazz’ ha destacat el seu últim treball com una “inesgotable inquietud musical i humana que l'han portat a aprofundir en les seues pròpies arrels i assimilar la música d’altres cultures com són el jazz i el flamenc, tot això dins d’un llenguatge molt personal en què es donen la mà la força rítmica i emocional d’aquests estils”

El 14 de juliol actuarà un dels millors harmonicistes del món, Antonio Serrano, que realitzarà un homenatge a la històrica figura de Toots Thielemans, en el seu nou projecte Tootsology.

La trepidant trajectòria d’Antonio l'ha afavorit per a ser premiat amb el Màsters of Mediterranean Music en Jazz Flamenc per la seua aportació revolucionària a aquest estil, atorgat en 2014 pel Berklee Mediterranean Music Institute, així com el Grammy Latino, pel seu reconeixement en la seua participació com a artista en la gravació del disc Entre 20 aguas. A la Música de Paco de Lucía.

Antonio Serrano vindrà acompanyat per a l’ocasió per un trio d’excepció: Albert Sanz al piano i teclats, Dee Jay Foster contrabaix i Esteva Pi bateria.

El Ribajazz el tancarà un extraordinari concert a càrrec dels alumnes que han assistit al seminari, així com un altre que oferiran els professors del mateix: la pianista Kontxi Lorente, el saxofonista Víctor Jiménez, el bateria Marià Steimberg, el contrabaixista Matt Baker, el guitarrista Manuel Hamerlinck i la reconegudíssima cantant de jazz Carme Canella.

Els tres dies d’aquesta edició, la Ribajazz Dixie Band tornarà a omplir de música els carrers de Riba-roja de Túria, en la ja popular ‘Jazz-cridà’.