Almussafes enceta el disseny del seu primer Pla Municipal d'Igualtat

L'Ajuntament d'Almussafes, conscient de la necessitat de defensar la igualtat de dones i homes i la diversitat entre persones, ha decidit posar en marxa el primer Pla Municipal d'Igualtat de Gènere. La consultora Equàlitat, Participació i Igualtat ha estat contractada per l’executiu per al disseny del projecte, que s’estructurarà en diverses fases, i que s’encetarà amb un diagnòstic, per al qual s’implicarà a tot el teixit associatiu del municipi. Els diferents eixos d’acció del pla municipal, que es presentarà a la ciutadania a finals d’any, s’aniran introduint en diferents etapes durant els pròxims quatre anys.

"La igualtat de dones i homes i el respecte a la diversitat entre persones ha de ser un principi diferenciador i transversal en les diferents polítiques públiques que impulse el nostre ajuntament durant els pròxims anys, i per a aconseguir-ho requerim d’un full de ruta, d’un pla d’acció municipal que comprenga tots els eixos de la igualtat i que s’aplique en la seua totalitat", remarca la regidora de Polítiques d’Igualtat, Davinia Calatayud.

El projecte comptarà amb una intensa fase de participació ciutadana que desenvoluparà un sociòleg especialitzat en participació i igualtat i que comptarà amb la implicació de tot el teixit associatiu del municipi. A més, per a aquesta primera fase de diagnòstic s'impulsarà una enquesta de gènere per a conèixer el grau de penetració de la igualtat a Almussafes i les fortaleses o febleses que les dones tenen en el municipi.

Una vegada finalitzat el diagnòstic, l'equip impulsor del projecte dissenyarà un pla d'acció on s'arreplegaran desenes d’iniciatives que pivoten al voltant de la conciliació de la vida laboral, familiar i personal, la salut i el benestar de les dones, la perspectiva de gènere en el consistori, l'educació dels més menuts o l'eradicació de la violència contra les dones, entre d’altres eixos.

María Sánchez Alepuz, agent d'igualtat en la consultora EQUÀLITAT, Participació i Igualtat, comptarà a més amb un equip multidisciplinari de sociòlogues, politòlogues, agents de desenvolupament local i periodistes.

Per al finançament del projecte, el consistori d’Almussafes ha sol·licitat una subvenció a l'àrea d'igualtat de la Diputació de València, que en uns mesos publicarà la seua resolució a la convocatòria de projectes en igualtat per a municipis menors de 30.000 habitants. El pressupost global que invertirà l’ajuntament en el pla ascendeix a la quantia de 7.000 euros.