Oliva intensificarà la vigilància al terme i la marjal pels vessaments incontrolats

La indignació que està provocant la quantitat de vessaments incontrolats que hi ha per tot el terme municipal d'Oliva, ha portat l'administració local a buscar fórmules per intensificar la vigilància i poder identificar els responsables d'aquests vessaments, que tant estan perjudicant el medi ambient.

Imma Ibiza, regidora de Medi Ambient, denuncia que al Parc de la Marjal de Pego-Oliva, "empreses i particulars sense escrúpols, es desprenen dels seus residus pertot arreu, cosa que genera molts problemes, especialment de salubritat, que deriven en altres problemes com ara la proliferació de plagues, problemes en la contaminació del sòl i del subsòl que acaben contaminant els aqüífers".

Tots els residus han d'anar a contenidors controlats i autoritzats. La regidora recorda que qui contamina "és qui ha de pagar". En el cas que els residus els genere una empresa, és la mateixa empresa la que està obligada a gestionar els seus residus, contractant empreses gestores que estiguen acreditades; en el cas d'un particular, té a la seua disposició l'ecoparc. A més, ara s'ha ampliat l'horari del servici al públic.



"És trist, molt trist, veure com cada dia es descobreix un nou focus de vessament, ara és en la Marjal, en la zona de l'antic assecador de taronges", assenyala. Aquesta setmana la brigada municipal passarà a retirar les deixalles, rodes, gomes, envasos d'olis, "però és pertot arreu, arreu del terme municipal, i és una praxi que s'ha d'acabar pel bé de tots", conclou la regidora.